Жена Малахова скрыла фигуру в платье свободного кроя после слухов о беременности

Андрей Малахов в интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак признался, что зарабатывал на Первом канале в месяц 50 тысяч долларов (более 3 млн рублей). На новом месте работы, по его словам, гонорары у него ничуть не хуже. Он живет со своей супругой Натальей Шкулевой. У влюбленных в ноябре 2017 года родился сын Александр. Пока они скрывают лицо наследника, но время от времени телеведущий делится некоторыми подробностями о том, как растет его ребенок.

А недавно Шкулева спровоцировала слухи, что ждет второго ребенка. Она сделала неоднозначную подпись в соцсети, что натолкнуло некоторых поклонников на мысль, что супруги готовятся снова стать родителями. «Когда только что узнала, что……мечты сбываются», — написала тогда женщина.

А на днях Малахов вывел в свет свою предположительно беременную жену. Они посетили премьерный показ фильма Никиты Аргунова «Кома». Примечательно, что избранница телеведущего решила скрыть свою фигуру.

Наталья облачилась в платье свободного кроя с кружевным воротником и причудливым узором. Плотные колготки и туфли без каблука завершили образ. Волосы жена Андрея убрала в хвост, а также сделала едва заметный макияж.

Сам ведущий выбрал брюки и теплый синий свитер. Подписчики звезды отметили, что Шкулева выглядела довольно странно. Некоторые даже заявили, что в свои 39 лет выглядит гораздо старше своего возраста из-за неудачного образа.

«Жена как бабка деревенская», «Жена какая-то… серая моль», «Сколько ей лет?? Что-то выглядит как бабуля, ей срочно нужна другая прическа и цвет волос освежить», «Слышала, что беременна. Молодцы», — стали обсуждать увиденное пользователи Сети.

Отметим, что тему подхватили СМИ и телеграм-каналы. Информацию о второй беременности жены Малахова ранее также разместил телеграм-канал «НеМалахов». Сами супруги пока хранят молчание. Официально они не подтвердили и не опровергли слухи о скором пополнении в семье.