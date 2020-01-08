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Беременная жена Малахова балует мужа рождественской выпечкой

39-летняя бизнесвумен наслаждается счастливым браком с телеведущим.

Беременная жена Малахова балует мужа рождественской выпечкой
Андрей Малахов и Наталья Шкулева/Фото: https://www.instagram.com/p/B6vJbN8ouAt/

39-летняя бизнесвумен Наталья Шкулева в редкие совместные минуты с Андреем Малаховым старается радовать супруга. В новогодние праздники знаменитость решила подойти к этому ритуалу по-особенному и продемонстрировала подписчикам свои кулинарные способности. Шкулева обнародовала в Instagram фото своей рождественской выпечки.

В кадре оказались невероятно аппетитные шоколадные кексы, украшенные миниатюрными розовыми цветами. Верх выпечки Наталья отдекорировала чем-то похожим на орехи или кукурузные хлопья. Всего Малахову и маленькому Саше предстоит «побороть» сразу шесть кексов.

Скриншот с Instagram Натальи Шкулевой
Скриншот с Instagram Натальи Шкулевой/Фото: https://www.instagram.com/natashashkuleva/

«Балуйте своих мужчин», — раскрыла рецепт счастливой семейной жизни Наталья.

Напомним, ранее внимательные фолловеры заподозрили Шкулеву в беременности. 31 декабря бизнесвумен опубликовала снимок с неоднозначной подписью, намекающей на возможное пополнение в семействе. На вопросы и поздравления подписчиков ни Малахов, ни Шкулева отвечать не спешили.

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Беременная жена Малахова балует мужа рождественской выпечкой
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