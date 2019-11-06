Меньше Урганта и Познера: Малахов получал на «Первом» больше 3 млн в месяц

Андрей Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассекретил свои баснословные гонорары. На «Первом канале» он получал около 3 млн 200 тыс. рублей в месяц. Больше него зарабатывали только Владимир Познер и Иван Ургант.

больше по теме Как любопытная Варвара: Собчак провела видеоэкскурсию по дому Малахова Это произошло в рамках ее YouTube-шоу.

«Учитывая, что я в продакшене, это равносильная зарплата», — ответил Малахов ведущей на вопрос о гонорарах на «России 1».

Ведущий заявил, что деньги для него на самом деле не имеют большого значения, ему нравятся скандальные темы, которые он поднимает в эфире. И менять их на более серьезные он не планирует.

Напомним, ранее мы писали о том, как Малахов прокомментировал свое шоу «Прямой эфир» про эскортниц. Он сказал про него, что «поскользнулся на ровном месте». Ведущий признался, что ему неловко перед обидевшимися на него Ольгой Серябкиной и Натальей Рудовой.