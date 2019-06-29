Малахов похвастался достижениями полуторагодовалого сына

Андрей Малахов уже восемь лет состоит в браке с Натальей Шкулевой. В 2017 году произошло много знаменательных событий для телеведущего. Он перешел работать на канал «Россия-1», а 16 ноября у него родился первенец. После долгих раздумий пара назвала малыша Александром. Супруги не так давно брали его с собой в путешествие на Лазурный берег. Однако пока родители скрывают мальчика и даже не балуют поклонников снимками его ручек, ножек или спины, как обычно это делают звезды.

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В новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» ведущий откровенно поговорил с Ириной Муравьевой. Он признался, что всегда мечтал познакомиться с ней. Когда речь зашла о воспитании детей, женщина поинтересовалась у Малахова, как поживает его сын.

«Мальчику полтора и он в минувшие выходные научился нажимать на поливальный шланг. И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя», — поделился ведущий.

Гости в студии посочувствовали сыну Андрея. Сама Муравьева вырастила двух сыновей, которые уже подарили ей внуков. «Одному 15 лет, другому два с половиной», — отметила актриса. Она призналась, что ей редко предлагают за ними присмотреть. «Если меня просят и я свободна, то я, конечно, с удовольствием с ними сижу. Я не та, которая не хочет, и не та сумасшедшая, которая влезет и скажет, что вы неправильно все делаете», — пояснила Ирина Вадимовна.