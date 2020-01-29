НОВОСТИ

«Вы не представляете, как она расстроилась»: Отиева переживает за маму после эфира Малахова

87-летняя родительница звезды, которую журналисты подловили в подъезде, волнуется из-за дочери.

«Вы не представляете, как она расстроилась»: Отиева переживает за маму после эфира Малахова
Отиева не собирается судиться с Малаховым/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Отиева, про которую несколько дней назад на одном из центральных каналов вышел сюжет о том, что якобы она сильно пьет, выразила беспокойство за здоровье своей матери.

«Вы не представляете, как она расстроилась. Мама пожилой человек, а ее тоже со скрытой камерой снимали. Как можно человека, которому 87 лет подлавливать в подъезде?» — задалась вопросом Ирина Отиева.

При этом звёздная исполнительница не собирается подавать в суд на телеведущего Андрея Малахова. Воевать с ним исполнительница не собирается. Она считает, что это ниже ее достоинства. Как сказала звезда девяностых годов прошлого века, после эфира она целые сутки не выходила из дома, потому что сильно болеет.

Ирина Отиева отметила, что самый лучший вариант развития событий для нее, чтобы все от нее отстали и дали ей спокойно дожить ее благородную жизнь. Как отметила звезда, особую благодарность она хочет выразить людям, которые ее поддержали в этот непростой момент. Таких, как она сказала, было очень много, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховИрина ОтиеваНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вы не представляете, как она расстроилась»: Отиева переживает за маму после эфира Малахова
Интересно?
Поделись с друзьями: