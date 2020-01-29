«Вы не представляете, как она расстроилась»: Отиева переживает за маму после эфира Малахова

Певица Ирина Отиева, про которую несколько дней назад на одном из центральных каналов вышел сюжет о том, что якобы она сильно пьет, выразила беспокойство за здоровье своей матери.

«Вы не представляете, как она расстроилась. Мама пожилой человек, а ее тоже со скрытой камерой снимали. Как можно человека, которому 87 лет подлавливать в подъезде?» — задалась вопросом Ирина Отиева.

При этом звёздная исполнительница не собирается подавать в суд на телеведущего Андрея Малахова. Воевать с ним исполнительница не собирается. Она считает, что это ниже ее достоинства. Как сказала звезда девяностых годов прошлого века, после эфира она целые сутки не выходила из дома, потому что сильно болеет.

Ирина Отиева отметила, что самый лучший вариант развития событий для нее, чтобы все от нее отстали и дали ей спокойно дожить ее благородную жизнь. Как отметила звезда, особую благодарность она хочет выразить людям, которые ее поддержали в этот непростой момент. Таких, как она сказала, было очень много, сообщает «Комсомольская правда».