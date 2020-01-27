Ирина Шейк в белом тренче прогулялась с мамой по Нью-Йорку

Ирина Шейк после отдыха на Коста-Рике недолго побыла дома. Вскоре она отправилась в Париж, где приняла участие в Неделе высокой моды. Модель сразила публику не только нарядами, но и своей походкой. А оказавшись снова в Нью-Йорке, девушка поспешила провести время с семьей. Она увиделась с двухлетней дочкой Леей и своей мамой Ольгой Шайхлисламовой, которая недавно отпраздновала день рождения.

После того, как Ирина рассталась с Брэдли Купером, родительница часто приезжает к ней в гости и нянчится с внучкой. Накануне папарацци снова застали модель на прогулке. На этот раз она была без Леи, но со своей мамой. Шейк была облачена в черное шерстяное платье и темные колготки. Поверх она надела белоснежный тренч. В тон ему модель подобрала ботинки на шнуровке.

Ольга предпочла надеть обычный пуховик с мехом, брюки и рыжие ботинки. Во время прогулки мама и дочка о чем-то беседовали. Поклонники восхитились тем, что Ирина близка с мамой, а также моложавым видом ее родительницы. «Это ее мама?» «Просто красотка», «Какая модная», «Обожаю ее образы», — стали писать пользователи Сети.

К слову, Шейк успела не только принять участие в показах, но и украсить обложку британского Vogue. А в интервью изданию она впервые рассказала о расставании с Купером. Она призналась, что не все мужчины выдерживают сильных женщин. По ее словам, в таких случаях она рвет все связи без шанса на воссоединение. Также модель призналась, что ей всю жизнь некомфортно в своем теле. Она давно чувствует, что должна была родиться мальчиком.