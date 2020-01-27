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«Я действительно рву все связи»: Шейк впервые высказалась о расставании с Купером

Модель подтвердила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка.

«Я действительно рву все связи»: Шейк впервые высказалась о расставании с Купером
Ирина Шейк и Брэдли Купер. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк больше полугода томила поклонников. Еще летом 2019 года появились слухи, что она рассталась с Брэдли Купером. Модель вместе с двухлетней дочкой Леей покинула особняк звезды и поселилась в квартире в Нью-Йорке. Больше ее ни разу не видели вместе с актером. С наследницей они проводят время по очереди. Пока недавно русская красавица отдыхала на Коста-Рике, за девочкой приглядывал ее отец.

А на днях вышел новый номер британского Vogue. Его обложку украсила Шейк с каре и в розовом платье. Супермодель дала откровенное интервью, в котором подтвердила расставание с Купером.

«Я думаю, что в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — это просто природа человека. Два великих человека не могут составить хорошую пару. Я думаю, нам повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без „Б“ — это новая почва», — высказалась она.

Также Ирина заявила, что не все знают, какая она на самом деле. Большинство людей считают модель идеальной длинноногой красоткой, но сама она не чувствует себя комфортно в женском теле.

«Я меня сильная личность и  определенно знаю, чего хочу, а некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью. Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле. Я чувствовала, что должна быть мальчиком… Не знаю почему. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика», — сделала неожиданное признание Шейк в интервью для Vogue. 

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«Я действительно рву все связи»: Шейк впервые высказалась о расставании с Купером
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