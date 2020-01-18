ЗВЕЗДЫ

Воссоединилась с дочерью: Шейк в джинсах и свитере заметили на прогулке с Леей

Модель вернулась домой после отпуска.

Воссоединилась с дочерью: Шейк в джинсах и свитере заметили на прогулке с Леей
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк летом прошлого года рассталась с Брэдли Купер. Модель стала чаще видеться с друзьями и бывать в гостях у русских подруг. А перед Новым годом она отправилась в отпуск, оставив двухлетнюю дочь Лею с ее отцом. Пока Купер проводил время с наследницей, супермодель развлекалась с друзьями на Коста-Рике. Там она загорала и купалась, наслаждаясь отдыхом.

Однако накануне Шейк воссоединилась с дочкой. Это произошло после того, как Брэдли был замечен на светском рауте в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас, сыгравшей недавно девушку Джеймса Бонда.

Как на эту новость отреагировала экс-возлюбленная актёра, неизвестно. Папарацци заметили ее на улицах Нью-Йорка во время первой прогулки после отпуска.

Ирина была облачена в джинсы, свитер с воротом, дубленку и высокие сапоги. В таком видео она прогуливалась в коляской по городу. Крошка Лея была в пуховике с принтом. Также мама накрыла ее пледом, чтобы девочка точно не замерзла. В руках у малышки была мамина сумка. Она попыталась что-то из нее достать, что вызвало улыбку на лице модели.

Добавим, что самой Шейк приписывали роман с итальянским дизайнером Риккардо Тиши, но их связывают не только многолетнее партнерство, но и дружеские отношения. Недавно она снова стала музой дизайнера. Тиши показал эффектный монохромный аутфит модели. На фото она позировала в длинном светло-сером платье со шлейфом и оригинальных босоножках в тон.

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Тэги:

дочь ЛеяЗвездные детиЗвездный стильИрина Шейк
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Воссоединилась с дочерью: Шейк в джинсах и свитере заметили на прогулке с Леей
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