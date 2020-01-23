«Стиль глэм-рок»: Шейк в платье со шлейфом и массивными туфлями впечатлила стилиста

Ирина Шейк только недавно воссоединилась с дочкой Леей в Нью-Йорке после отпуска на Коста-Рике, но из-за работы ей снова пришлось уехать. Несколько дней назад в Париже стартовала Неделя высокой моды. Модель не могла пропустить столь важное событие. Сначала она предстала в длинном платье с накидкой в японском стиле на показе Валентино, а потом продефилировала в соблазнительном платье-корсете с коническим лифом на юбилейном показе 67-летнего Жана-Поля Готье.

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Модельер поразил звездных гостей неожиданными провокациями. Началось шоу с того, что на подиум вынесли гроб, из которого вышла модель. Звездами показа стали Дита фон Тиз, Коко Роша, сестры Хадид и другие знаменитые модели. Однако именно Шейк произвела фурор, когда снова появилась на подиуме уже в черном платье со шлейфом. Наряд сверкал в лучах сафитов, а туфли на платформе, декор на плече и полупрозрачные перчатки дополнили эффектный образ. Словно царица Ирина прошлась перед зрителями и сорвала овации. Поклонники одарили модель множеством комплиментов. Шоу Жана-Поля Готье стало завершающим на показах Недели высокой моды в Париже.

Для портала телепрограмма про образ Шейк оценила Ольга Трофимова, профессиональный имидж-стилист. На нее платье произвело хорошее впечатление.

«Очень сексапильный наряд в черном. Стиль глэм-рок. Я на заднем плане увидела, что в такой стилистике еще другие модели присутствовали. Черный является таким самым вечерним, беспроигрышным вариантом для струящегося платья. Образ тут обыгран. Что является трендом — это массивная обувь. Плюс сам образ воздушный, но эта воздушность приземляет грубая на мужской манер обувь», — высказалась эксперт.

Напомним, что в Париж приехали многие российские звезды, чтобы увидеть новые коллекции одежды. Среди них отметилась Яна Рудковская. А вот Наталья Водянова живет в столице Франции, поэтому ехать ей никуда не пришлось.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.