Звездный стиль

«Откровенная сексуальность»: стилист высоко оценила образы Шейк на шоу Готье

Последний показ француза в рамках Недели высокой моды в Париже вызвал ажиотаж среди модной аудитории.

«Откровенная сексуальность»: стилист высоко оценила образы Шейк на шоу Готье
Ирина Шейк/Фото: https://www.instagram.com/p/B5QW4cLHgWw/

Имидж-стилист Ольга Трофимова по достоинству оценила образы уральской модели Ирины Шейк на последнем показе Жана-Поля Готье. Мероприятие в рамках французской Недели моды официально завершилось 22 января: участие в нем приняли многие именитые дивы – Дита фон Тиз, Ева Герцигова и Аманда Лир.

Русской модели Ирине Шейк Готье доверил продемонстрировать публике сразу несколько нарядов. Так, одним из главных стало платье-мини с заостренным конусовидным лифом нежного розового цвета. Модные эксперты отмечают, что наряды подобного формата – знаковая вещь для Готье. Модельеру всегда нравились совмещенные варианты «нижнее белье- верхняя одежда». Ольга Трофимова пояснила Teleprogramma.pro – сейчас подобные формации пользуются большой популярностью.

«Сейчас в тренде откровенная сексуальность, бельевой стиль. Здесь он был подчеркнут невероятно красивыми колготами и туфлями. Совершенно фееричный образ и показ! Что касается конусообразного лифа – он относится к стилю 90-х. Когда-то в похожем на сцену вышла Мадонна. Сейчас тенденция повторяется – мода тех времен вновь становится трендовой. В сочетании с атласными лодочками смотрится бомбово», — рассказала она.

Не менее ярким стал и второй выход Шейк. Ирина напомнила присутствующим гейшу.

«Шейк представила публике изысканный восток. Тематика подобная здесь наглядно присутствует, но при этом грамотно уравновешена вполне европейским, аристократичным бантом. Он придает шарм, подчеркивает женственность. Принт в виде красных рыб смотрится очень выигрышно и по-японски оригинально. Очень необычный образ!», — резюмировала она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова/Фото: личный архив спикера
Ольга Трофимова/Фото: личный архив спикера

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.

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Жан-Поль ГотьеИрина ШейкНеделя французской модыпоказ модШейкШейк образ
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«Откровенная сексуальность»: стилист высоко оценила образы Шейк на шоу Готье
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