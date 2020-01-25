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Дитковските продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике

Актриса утроила откровенную фотосессию на фоне заката на Бали

Дитковските продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике
Агния Дитковските. фото: globallookpress.com

Агния Дитковските в январе отправилась в отпуск. она решила отдохнуть на Бали, куда чуть раньше приехал ее бывший муж Алексей Чадов с их подрастающим сыном Федор. Актер научил мальчика кататься на сап-серфе и рыбачить. А вот звезда фильма «Жара» предалась релаксу и нежилась на солнце или купалась в океане. С собой она привезла несколько откровенных купальников.

А накануне Агния решила устроить пикантную фотосессию в воде на фоне заката. На снимке она предстала в купальнике без бретелек темно-синего цвета. Она приняла эффектную позу, а мокрый наряд подчеркнул соблазнительные изгибы ее тела. Девушка смотрела через плечо, придерживая руками волнистые волосы.

Поклонники пришли в восторг от кадра. «Снилась мне сегодня», — призналась Светлана Светикова. Отреагировала на снимок и мама артистки Татьяна Лютаева. «Боже», — написал она и добавила эмоджи в виде сердечек. Пользователи Сети тоже не могли подобрать слов, чтобы выразить свои эмоции. «Какая красивая», «Вот это фигура», «Монокини — класс», — высказались пользователи Сети.

Напомним, что ранее Дитковските облачилась в слитный купальник голубого цвета. В таком же на Бали отметилась Екатерина Климова. Этот конфуз не остался без внимания поклонников. Добавим, что Агния всегда выбирает женственные наряды. Многие гадают, почему Чадов отпустил такую красивую девушку, но ранее они признались, что развод был болезненным для них двоих, каждый боялся, что не сможет видеться с сыном, но они в итоге остались друзьями.

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Дитковските продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике
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