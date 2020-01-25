Звездный стиль

«Богиня»: 54-летняя Лютаева сразила сногсшибательной фигурой в купальнике

Даже будучи бабушкой пятилетнего внука, бывшая тёща Алексея Чадова продолжает будоражить поклонников соблазнительными формами в бикини.

«Богиня»: 54-летняя Лютаева сразила сногсшибательной фигурой в купальнике
Татьяна Лютаева (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Татьяна Лютаева произвела фурор, поделившись снимком в купальнике. Вместе с дочерью и внуком знаменитость отдыхала на Бали. В День ангела, 25 января, актриса решила опубликовать личный снимок в Instagram. В кадре мама 31-летней Агнии Дитковските позировала на балконе своих апартаментов с видом на пляж. Поверх закрытого темно-синего купальника бывшая тёща Алексея Чадова накинула легкий белый халатик. Дополнив образ алыми шлепанцами и солнезащитными очками в модной пластиковой оправе.

Актриса Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева похвасталась сногсшибательной фигурой в купальнике (Фото: Instagram.com/tanialyutaeva)

«Татьяна, вы самая красивая и обворожительная женщина в мире! Спасибо вам за то, что вы есть!», «Бесконечные ноги! Как вам удается выглядеть так роскошно в 54 года?!», «Богиня!!», «Нет слов, полный отпад!», «Женщина-мечта!!», «Ох, Татьяна!! Ну, что вы делаете с нами?!», «Всегда ухоженная, красивая и элегантная!!» — обратилась к актрисе ее верные почитатели.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на Бали вместе с Татьяной Лютаевой отдыхал и ее 5-летний внук Федор. Звездные родители мальчика решила отправиться на один курорт для того, чтобы их ребенок мог видеться на каникулах и с мамой, и с папой. Так, вместе с Агнией маленький Федя загорал на пляже, а с Чадовым — катался на доске для сапсерфинга.

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Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей Чадовестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильТатьяна Лютаева
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«Богиня»: 54-летняя Лютаева сразила сногсшибательной фигурой в купальнике
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