Дитковските поделилась трогательным фото с братом

Как известно, Агния Дитковските является дочкой артистки Татьяны Лютаевой. Она пошла по стопам матери и стала актрисой. Одна из самых знаковых ролей в кино у девушки — в фильме «Жара», которая стала ее дебютной. Именно тогда у нее завязался роман с Андреем Чадовым, от которого она родила сына Федора. Хоть позже влюбленные и развелись, они продолжают поддерживать дружеские отношения.

Агния предпочитает не говорить о личной жизни. Она даже тайно родила второго ребенка, о чем сообщила ее подруга Светлана Светикова. Ни имя, ни пол второго малыша неизвестны. Актриса скрывает его от общественности. А на днях она опубликовала снимок, на котором держит за руку молодого человека. Дитковските стояла с ним на балконе. Оказалось, что это ее брат Доминик Раманаускас, от тоже является актером.

«Мои любимые дети», — отреагировала на снимок Лютаева.

Поклонники отметили, что Агния и ее брат очень красивые и похожи на маму. Отметим, что, несмотря на значительную разницу в возрасте (Дитковските на 12 лет старше брата), они оба неоднократно признавались, что между ними царит удивительное взаимопонимание. Они могут говорить совершенно на разные темы. И именно Доминик утешал актрису, когда она рассталась с Чадовым. Теперь он помогает ей воспитывать своих племянников.

А у вас хорошие отношения с братьями и сестрами?