«Не сошлись характерами. Три раза»: Климова заговорила о причинах развода с мужьями

Екатерина Климова является успешной актрисой. Она также обладает эффектной внешностью, поэтому не удивительно, что девушка никогда не была обделена вниманием мужчин. Правда, в личной жизни ей не везет. Первый ее брак с Ильей Хорошиловым закончился разводом. даже появление дочери Марии не спасло ситуацию. Потом у нее был роман с Игорем Петренко. Их брак оказался крепким, но ненадежным. Спустя 10 лет девушка рассталась с ним. В 2015 году она сыграла свадьбу с Гелой Месхи. Они казались идеальной парой, но в прошлом году и этот союз распался.

Примечательно, что Климова осталась в дружеских отношения с мужьями. Ее время от времени видят с ними. Однако Месхи на этот раз пропустил торжество по случаю Нового года, а также не был на вечеринке в честь дня рождения их четырехлетней дочки Изабеллы. В новом интервью актриса заговорила о личной жизни. Девушка призналась, что не планировала становиться многодетной мамой и поведала о воспитании наследников.

По словам Екатерины, ей не хватает на все времени, но флиртовать она не разучилась. «К тому же профессия держит в тонусе. Видели бы вы, как я втихаря от детей стираю кружевное белье, чулки, корсет после спектакля „Мастер и Маргарита“! Если застукают за этим, решат, что у меня бурная личная жизнь. Флирт с годами меняется», — пояснила девушка.

Она отметила, что теперь в ее гардеробе уже больше изысканных вещей, а не кричащих образов с мини-юбками. По ее мнению в длинном платье тело женщины выглядит еще привлекательнее. Ранее Климова лишь вскользь говорила о причинах разводов с мужьями. Она пояснила, что ей порой обидно читать нелепые слухи на эту тему в прессе, при этом она не хочет ничего ляпнуть на эмоциях, так как потом статью могут увидеть ее дети.

«Поэтому категорически не говорю об их отцах ничего плохого. В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь», — пояснила актриса.

Она решила отделаться шаблонной фразой, говоря о причинах развода: «Не сошлись характерами. Три раза». К слову, Климова дала понять, что не собирается выходить замуж в четвертый раз. «Надеюсь, вы не увидите больше заголовков таблоидов с новостью: „Екатерина Климова в очередной раз выходит замуж за актера“. Это даже мне будет уже смешно», — неожиданно сказала она. При этом актриса не исключает, что снова станет мамой. Она пояснила, что позже возможно возьмет ребенка из приюта, пишет издание «Караван историй».