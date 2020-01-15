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Климова вслед за Чадовым поставила дочь на доску для сапсерфинга

Актеры, случайно или нет, объявились на одном курорте вместе с детьми.

Климова вслед за Чадовым поставила дочь на доску для сапсерфинга
Екатерина Климова Фото Global look press

Актеры Екатерина Климова и Алексей Чадов оказались в эти дни на Бали вместе со своими детьми. Звезда «Ночного дозора» взял с собой 5-летнего сына Федора, рожденного в браке с Агнией Дитковските.

Артистка отправилась на курорт вместе со всеми четырьмя детьми от разных браков — с 4-летней Беллой, 12-летним Матвеем, 10-летним Корнеем и 17-летней Лизой. Старшая дочь у Климовой родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, младшая – в отношениях с Гелой Месхи, сыновья – в союзе с актером Игорем Петренко.

В настоящее время и 41-летняя Екатерина, и 38-летний Алексей Чадов в разводе. Какими судьбами они вместе оказались на одном острове – история умалчивает. Однако другая история (та, что в Instagram) подтверждает – звезды на острове общаются и даже появляются вместе на вечеринках.

Возможно, благодаря примеру Алексея, который поставил здесь своего сына на доску для сапсерфинга, Екатерина приняла такое же решение. Ее младшая наследница Белла тоже освоила азы этого вида спорта. Судя по снимку, который Климова разместила в своем блоге, девочка уже довольно уверенно держится на воде.

Белла Месхи. Фото
Дочь Екатерины Климовой. Фото: instagram.com/klimovagram/
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Алексей ЧадовБелла МесхиЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова с дочерью Лизой
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Климова вслед за Чадовым поставила дочь на доску для сапсерфинга
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