Бондарчук вслед за Навкой устроила «жаркие» танцы в тунике с глубоким декольте

Светлана Бондарчук в свой 51 год выглядит свежо и молодо. Ее подтянутой фигуре может позавидовать любая модель. Не удивительно, что светская львица позволяет себе носить мини и время от времени оголяется. Правда, не все это воспринимают с воодушевлением. Не раз за время отдыха звезду критиковали то за пикантные наряды, то за слишком глубокое декольте. На Мальдивах она попыталась забыться и полностью расслабиться, поэтому даже заголовки в прессе ее не сильно расстроили.

Бондарчук решила пуститься в пляс, почитав свежие заметки о себе. На новом видео она в тунике с глубоким декольте танцует на побережье. При этом светская львица предстала без укладки и макияжа. «Красота», — написала Александра Савельева.

Поклонники тоже восхитились Светланой и посоветовали ей не реагировать на сплетни. «Ты прекрасна во всем! Пусть говорят», — отметил один из подписчиков.

К слову, на днях устроила жаркие танцы на Мальдивах и Татьяна Навка. Она не устояла, когда услышала живую музыку. Правда похоже, что для Бондарчук пляски завершились травмой. На новом фото она предстала в платье в бельевом стиле. Наряд подчеркнул ее фигуру. А вот левая нога звезды была перебинтована. Она опиралась на своего заботливого возлюбленного Сергея Харченко.

Светлана не стала рассказывать о случившемся. Она призналась, что ее отпуск подходит к концу. На снимке она выглядела счастливой. Похоже, что травма не испортила ей настроения. Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что она превосходно выглядит.