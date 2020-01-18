51-летняя Бондарчук «засветила» грудь в прозрачной тунике на Мальдивах

Светлана Бондарчук в свой 51 год выглядит гораздо моложе многих своих коллег по цеху. Она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. А благодаря профессии бывшая жена Федора Бондарчука регулярно снимается в фотосессиях. В соцсетях она регулярно публикует откровенные кадры, на которых позирует в пикантных нарядах или полуобнаженная. Недавно за это звезду подвергли критике.

К слову, Бондарчук не дала себя в обиду. Она выступила против ханжества, а также заверила, что чаще всего критикой подобного характера занимаются несчастные женщины, которые ей просто завидуют. Похоже, что назло злопыхателям, светская львица снялась в прозрачной тунике, приехав отдыхать на Мальдивы. Сквозь тонкую ткань кофты можно было разглядеть грудь Светланы.

Наряд позволил также ей показать свои стройные ноги. «Люблю я эту Мальдивскую атмосферу: полный релакс в каждом дне», — написала Бондарчук.

Поклонники на этот раз не стали резко высказываться. «Вы когда нибудь лифчик носите?», «Вам эта атмосфера очень к лицу», «Приятно смотреть! Понимаешь, что жизнь и в 50 будет пёстрой!», — прокомментировали пост подписчики. К слову, вскоре бизнесвумен опубликовала еще видео. На нем она предстала в купальнике телесного цвета. Светлана изящно выныривала и снова погружалась в воду в бассейне.

Отметим, что купальник такого цвета недавно примерила Нюша, а также Надежда Сысоева. На этот раз светская львица получила множество комплиментов. Отметим, что сейчас на Мальдивах также отдыхает Ксения Собчак, которая не так давно заявила, что женщинам старше 40 обнажать свои части тела уже не вполне прилично.