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Зависть и ханжество: 51-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своего возраста

Телеведущая регулярно сталкивается с буллингом по поводу своей внешности и цифры в паспорте.

Зависть и ханжество: 51-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своего возраста
Светлана Бондарчук. Фото: КП/Фролов Михаил

51-летняя Светлана Бондарчук ответила на постоянную критику своего внешнего вида и возраста. Недавно телеведущая и модель стала объектом обсуждений после того, как обнародовала на личной странице в Instagram провокационный бэкстейдж с фотосессии – там знаменитость предстала перед фотографом в одном купальнике. Достаточно быстро на это обратила внимание Ксения Собчак – она заявила, что женщинам в таком возрасте обнажать свои части тела уже не вполне прилично.

На этот же раз Бондарчук опубликовала снимок с отдыха, на котором предстала полностью обнаженной. Вслед за этим пользователи соцсети сразу же стали писать, что показывать себя голышом на публику не стоит, достаточно того, что красотой Светланы наслаждается ее супруг. «Поймите, вам уже не 20 и не 30 лет, забавно на это смотреть», — заявили фолловеры.

Стерпеть очередного проявления эйджизма Бондарчук не смогла. В ответном посте она пожаловалась на постоянный буллинг из-за возраста и заявила, что чаще всего критикой подобного характера занимаются несчастные женщины.

«Что это?? Зависть? Желания перенести свои комплексы и несчастья на других? Ханжество? Или просто глупость? Как заставить российских женщин не быть зацикленными на возрасте?» — озвучила свой крик души Бондарчук.

Поддержать Светлану поспешили Вера Брежнева, Наталья Подольская и Яна Рудковская. Они сошлись на мнении, что возраст значения не играет, а на оскорбления подобного характера нужно реагировать жестко.

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Зависть и ханжество: 51-летняя Светлана Бондарчук ответила на критику своего возраста
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