ЗВЕЗДЫ

Навка в оранжевом мини-платье зажигательно станцевала под живую музыку

Фигуристка с семьей отдыхает на Мальдивах.

Навка в оранжевом мини-платье зажигательно станцевала под живую музыку
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Татьяна Навка после успешной премьеры ледового шоу уехала отдыхать с дочерью Надеждой и близкими на Мальдивы. Уже неделю фигуристка нежится под солнцем и купается в теплом океане. Примечательно, что даже в отпуске она полностью не расслабляется. Спортсменка вернулась в занятиям йогой, стретчингом и занялась чтением книг. Не отстает от мамы и ее наследница, хоть у пятилетней девочки и все ноги в синяках из-за тренировок на льду.

Но Навка находит время и для веселья. Вечерами она наслаждается красивыми закатами и гуляет по острову. Так, накануне фигуристка отдыхала на побережье в ресторане. Там она не удержалась и пустилась в пляс под живую музыку. Местные музыканты отбивали ритм на барабанах. Татьяна в оранжевом мини-платье стала зажигательно танцевать с одним из музыкантов.

Наряд апельсинового цвета подчеркнул стройные ноги знаменитости. Также она сделала высокий хвост и удлинила визуально шею с помощью длинные сережек. Навка уже заметно загорела. «Всем хорошего настроения!», — пожелала спортсменка.

Многим поклонникам понравилось, что фигуристка умеет отрываться. «Горячие танцы королевы льда», «Вы прекрасны — спору нет , но африканский танец будет лучший!», «Мальдивцы и не понимают своего счастья, с кем они рядом танцуют», «Татьяна, поосторожнее с танцами. Вы — красавица, Вас могут украсть», «Какая стройняшка», «Вам идет оранжевый цвет», «Так загорела уже», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездный стильмода и стильТатьяна Навка
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Навка в оранжевом мини-платье зажигательно станцевала под живую музыку
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