Не ждали, а они поженились: Собчак, Бондарчук и другие громкие свадьбы 2019 года

Журналисты успели уже было «развести» Федора Бондарчука и Паулина Андрееву, а они кричали «Горько!», поставив на уши всю северную столицу... Тодоренко и Топалов пригласили на торжество собственного сына... А Собчак.... Вы помните? Эти и другие торжества 2019 года, которые мы точно не забудем!

От скромного праздника для близких до выездной церемонии в Италии… Свадеб в уходящем году было много! И самых разных… Но главное, что каждая из них сделала новобрачных, да и их поклонников чуточку счастливее.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Режиссер и актриса сыграли свадьбу тогда, когда журналисты уже успели «развести» пару. Мол, давненько они не выходили вместе в свет! А они все это время готовили свадебную церемонию, детали которой держались в строжайшем секрете.

Гостей, а их оказалось немало, собрали в Санкт-Петербурге, а вот место торжества меняли несколько раз, дабы запутать сбившихся с ног папарацци… Что же, одну деталь праздника раскрыла сама невеста, вскоре опубликовав фото в свадебном платье.

Наряд для особого дня девушка доверила сшить любимому бренду Maison Bohemique. В итоге Паулина появилась на вечере в платье из атласа цвета айвори с прозрачным лифом, открытыми плечами и изысканным длинным шлейфом с вышитым орнаментом.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Пара расписалась еще осенью 2018-го, только вот устроить торжество тогда не позволило интересное положение Регины. Однако уже в 2019-м Топалов и Тодоренко не только наверстали упущенное, но и устроили торжество, о котором писали все светские хроникеры.

Торжественный прием был организован летом этого года на роскошной вилле в Сорренто. А вот главным гостем стал их сын…

Любопытно, что его крохотный фрак для торжества потерялся вместе с багажом. Но новобрачные не придали этому значения, а сей факт, посчитали, лишь добавит удачи их долгой и счастливой жизни.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Вторая свадьба Ксении Собчак стала полной противоположностью ее первому замужеству… Если церемония с Максимом Виторганом была тайной, да и в сам факт нового семейного статуса светской львицы мало кто верил, то о своей любви с режиссером журналистка сообщила всему миру.

А из свадьбы устроила почти что «театрализованное представление». Не скоро гости, да и поклонники тоже забудут катафалк, на котором молодожены прибыли в ЗАГС, да и тройку белых лошадей и карету, на которой те разъезжали по столице.

Дарья Клюкина и Владимир Чопов

До этого года имя Дарьи Клюквиной было известно как участницы шоу «Холостяк» и востребованной модели. Но именно эта популярность и познакомила ее с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым.

Молодые люди сразу решили, что если уж жениться, то по-настоящему. А, значит, быть и регистрации! А не только торжеству.

В ЗАГС Дарья пришла в белом брючном костюме, а вот для праздника, который прошел на озере Комо в Италии, выбрала роскошное платье от Elie Saab со спущенными плечами и откидной фатой.

Что же до медового месяца, то его молодожены провели на Мальдивах с королевским шиком!

Потап и Настя Каменских

Но и, наконец, свадьба Потапа и Насти Каменских последняя в списке, но уж точно не по значимости! По крайней мере, этот союз однозначно самый неожиданный.

Любопытно, что Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились еще 13 лет назад, когда молодой продюсер искал вокалистку для своей новой песни. Сначала поговаривали, что пара не ладит друг с другом, но, как говорится, от любви до ненависти — один шаг… Вспыхнул роман. Только вот любовь омрачил штамп в паспорте Потапа.

Однако он не только оформил развод, но и снова отправился под венец.