Не ждали, а они поженились: Собчак, Бондарчук и другие громкие свадьбы 2019 года

От скромного праздника для близких до выездной церемонии в Италии… Свадеб в уходящем году было много! И самых разных… Но главное, что каждая из них сделала новобрачных, да и их поклонников чуточку счастливее.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Режиссер и актриса сыграли свадьбу тогда, когда журналисты уже успели «развести» пару. Мол, давненько они не выходили вместе в свет! А они все это время готовили свадебную церемонию, детали которой держались в строжайшем секрете.
Гостей, а их оказалось немало, собрали в Санкт-Петербурге, а вот место торжества меняли несколько раз, дабы запутать сбившихся с ног папарацци… Что же, одну деталь праздника раскрыла сама невеста, вскоре опубликовав фото в свадебном платье.
Наряд для особого дня девушка доверила сшить любимому бренду Maison Bohemique. В итоге Паулина появилась на вечере в платье из атласа цвета айвори с прозрачным лифом, открытыми плечами и изысканным длинным шлейфом с вышитым орнаментом.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Пара расписалась еще осенью 2018-го, только вот устроить торжество тогда не позволило интересное положение Регины. Однако уже в 2019-м Топалов и Тодоренко не только наверстали упущенное, но и устроили торжество, о котором писали все светские хроникеры.
Торжественный прием был организован летом этого года на роскошной вилле в Сорренто. А вот главным гостем стал их сын…
Любопытно, что его крохотный фрак для торжества потерялся вместе с багажом. Но новобрачные не придали этому значения, а сей факт, посчитали, лишь добавит удачи их долгой и счастливой жизни.
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Вторая свадьба Ксении Собчак стала полной противоположностью ее первому замужеству… Если церемония с Максимом Виторганом была тайной, да и в сам факт нового семейного статуса светской львицы мало кто верил, то о своей любви с режиссером журналистка сообщила всему миру.
А из свадьбы устроила почти что «театрализованное представление». Не скоро гости, да и поклонники тоже забудут катафалк, на котором молодожены прибыли в ЗАГС, да и тройку белых лошадей и карету, на которой те разъезжали по столице.
Дарья Клюкина и Владимир Чопов
До этого года имя Дарьи Клюквиной было известно как участницы шоу «Холостяк» и востребованной модели. Но именно эта популярность и познакомила ее с топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Чоповым.
Молодые люди сразу решили, что если уж жениться, то по-настоящему. А, значит, быть и регистрации! А не только торжеству.
В ЗАГС Дарья пришла в белом брючном костюме, а вот для праздника, который прошел на озере Комо в Италии, выбрала роскошное платье от Elie Saab со спущенными плечами и откидной фатой.
Что же до медового месяца, то его молодожены провели на Мальдивах с королевским шиком!
Потап и Настя Каменских
Но и, наконец, свадьба Потапа и Насти Каменских последняя в списке, но уж точно не по значимости! По крайней мере, этот союз однозначно самый неожиданный.
Любопытно, что Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились еще 13 лет назад, когда молодой продюсер искал вокалистку для своей новой песни. Сначала поговаривали, что пара не ладит друг с другом, но, как говорится, от любви до ненависти — один шаг… Вспыхнул роман. Только вот любовь омрачил штамп в паспорте Потапа.
Однако он не только оформил развод, но и снова отправился под венец.