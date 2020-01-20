Отдых на Мальдивах: Собчак в бикини и с сыном на руках отметилась на элитном побережье

Ксения Собчак в молодости не всегда лестно отзывалась о детях, что ей припомнили, когда телеведущая стала мамой. Сейчас ее сыну Платону от Максима Виторгана уже три года. С малых лет родители начали учить наследника плавать, а также стали водить его на занятия по английскому языку. Недавно светская львица показала, как уже сам мальчик пытается ее учить алфавиту.

Сейчас Собчак отдыхает на Мальдивах с новым мужем Константином Богомоловым и своим наследником. На острове она столкнулась с певицей Глюкозой, поэтому у нее появилась компания для занятий йогой. Телеведущая редко оголяется на публике. Даже ее фото в купальнике — большая редкость. Но на этот раз Ксения сделала исключение. Она попозировала в черном мини-бикини на мальдивском побережье.

На руках светская львица держала сына, облаченного в плавки. Звезда показала, что в 38 лет обладает подтянутой фигурой. Примечательно, что в кадр попала еще маленькая девочка. «Картина „Жизнь внесла свои коррективы“ или „Собчак и маленькие гаденыши“. А вы тоже полюбили чужих детей, только когда появились свои, или я одна такая?» — поинтересовалась телеведущая.

Поклонников позабавил вопрос блондинки. Многие также похвалили Собчак за то, что она меняет свое отношение ко многим вещам. «Огромный прогресс. Вы раньше такая агрессивная были на детей. Сейчас за Вами наблюдать — одно удовольствие», «Вот это название!! Не в бровь, а в глаз!», «Ксюша классная», «Суперженщина, признать свои прошлые косяки и посмеяться над ними, для меня сверхчеловечность», «Ох, Ксения, чувство юмора у вас не отнять», «Материнство вас красит, а какая фигура потрясающая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Собчак раскритиковала женщин, которые после 40 оголяются на публике. Тогда светской львице попалось фото обнаженной Оксаны Лаврентьевой. По ее словам, для молодых такие фото еще нормально, но для взрослых женщин это уже «отчаяние». Со звездой не согласились многие коллеги, включая Анну Седокову, Наталью Подольскую и Светлану Бондарчук.