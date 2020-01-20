«Губа не дура»: сын Собчак решил остаться на Мальдивах

Ксения Собчак проводит отпуск на Мальдивах, компанию светской львице составили ее муж Константин Богомолов, трехлетний сын Платон от первого брака, подруга Яна и певица Глюкоза.

Ксения расположилась на шикарной вилле, аренда которой составляет 1,5 млн рублей в сутки. В их распоряжении есть личный бассейн и водная горка. В доме имеется несколько спален.

Немного раньше звездная семья отдыхала в Куршевеле, где Платон впервые встал на горные лыжи. Всего за три дня мальчик мастерски освоил технику катания по склонам.

Из обоих мест отдыха Ксения Собчак активно выкладывала посты в Instagram. Оказалось, что ее сын, как и она сама, большой любитель курортных ресторанов. Во Франции мальчик сказал, что любит в них есть гораздо больше, чем у себя дома.

На Мальдивах малыш не только признался в любви местным ресторанам, но и заявил, что готов остаться на острове. Местный «лес» ему понравился гораздо больше, чем Москва.

«Губа не дура», — заметила Ксения Собчак.

Напомним, ранее светская львица поразила своих поклонников странным образом в шапке Мономаха. Видео в ней она опубликовала в своем блоге. Ведущая нарядилась в императрицу и указывала перстом в сторону народа.

В другой публикации дочь Дмитрия Пескова Лиза призналась в симпатии к звезде «Дома-2». Девушка считает ее очень умной.