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«Губа не дура»: сын Собчак решил остаться на Мальдивах

Платону очень понравился тропический лес.

«Губа не дура»: сын Собчак решил остаться на Мальдивах
Ксения Собчак Фото Global look press.

Ксения Собчак проводит отпуск на Мальдивах, компанию светской львице составили ее муж Константин Богомолов, трехлетний сын Платон от первого брака, подруга Яна и певица Глюкоза.

Ксения расположилась на шикарной вилле, аренда которой составляет 1,5 млн рублей в сутки. В их распоряжении есть личный бассейн и водная горка. В доме имеется несколько спален.

Немного раньше звездная семья отдыхала в Куршевеле, где Платон впервые встал на горные лыжи. Всего за три дня мальчик мастерски освоил технику катания по склонам.

Из обоих мест отдыха Ксения Собчак активно выкладывала посты в Instagram. Оказалось, что ее сын, как и она сама, большой любитель курортных ресторанов. Во Франции мальчик сказал, что любит в них есть гораздо больше, чем у себя дома.

На Мальдивах малыш не только признался в любви местным ресторанам, но и заявил, что готов остаться на острове. Местный «лес» ему понравился гораздо больше, чем Москва.

«Губа не дура», — заметила Ксения Собчак.

Напомним, ранее светская львица поразила своих поклонников странным образом в шапке Мономаха. Видео в ней она опубликовала в своем блоге. Ведущая нарядилась в императрицу и указывала перстом в сторону народа.

В другой публикации дочь Дмитрия Пескова Лиза призналась в симпатии к звезде «Дома-2». Девушка считает ее очень умной.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМальдивыПлатонСобчак личная жизнь
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«Губа не дура»: сын Собчак решил остаться на Мальдивах
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