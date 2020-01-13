«Профессор!»: Собчак запечатлела, как трехлетний сын ее учит

Ксения Собчак в свое время была скандальной телеведущей и главной героиней шоу «Блондинка в шоколаде». Тогда никто не подозревал, что она станет заботливой мамой. После развода с Максимом Виторганом в начале 2019 года звезда продолжает делиться с подписчиками в соцсети моментами с сыном Платоном. Мальчик с младенчества умеет плавать и изучает несколько языков. Сейчас Ксения строит загородный дом, где будет детская комната с дизайнерской отделкой.

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Недавно Собчак отдохнула в Куршевеле с мужем Константином Богомоловым. На горнолыжном курорте они были с детьми. Похоже, что даже в отпуске наследник телеведущей занимался русским языком. В соцсети накануне блондинка опубликовала видео, снятое в гостинице. На кадрах Платон достал листы бумаги с буквами. «Ты учитель, а я ученица? Ты показываешь букву, а я должна ее назвать?», — сразу уточнила Ксения. «Да», — ответил ей сын.

Когда она называла букву неправильно, мальчик возмущенно ее исправлял. Каждый раз он указывал на букву мелом. «Какой у меня хороший учитель, Платон!», — восхитилась знаменитость. «Господи!!! Это самое прекрасное видео ever!!! Ребенку 3 года и 2 месяца! Профессор! Образование — это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести…» — написала в комментариях Собчак.

Одной из первых на пост отреагировала Яна Рудковская. «Сладкий малыш», — отметила она. А поклонники стали спорить, на кого похож малыш. Они заверили, что армия его поклонников растет. «Такой симпатичный, красавчик. И очень похож на дедушку», «Ксения, нам нужен теперь один день из жизни Платона. А то количество его фанаток уже перевалило за миллион, наверно», «Ксюша, он копия твоя мордашка. Ну не это ли счастье», «Так властно по бумаге», «Это гены», — прокомментировали пост подписчики.