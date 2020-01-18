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Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на Мальдивах

Телеведущая находится в прекрасной физической форме.

Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на Мальдивах
Собчак занялась йогой на Мальдивах/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак, которая сейчас вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым, находится на Мальдивах, в Instagram опубликовала новый кадр. Она занимается йогой. Причем на отдыхе к ней присоединилась Глюкоза, большая любительница йоги. Видеозаписи с исполнительницей появились в сторис звезды.

На снимке Ксения Собчак «стоит в стойке». «Йожимся и зожимся – я в стойке», – прокомментировала она фотографию. Рядом с ней находится одна из ее многочисленных подруг Яна.

Напомним, что на Мальдивах Ксения Собчак расположилась с мужем на шикарной вилле. Они платят полтора миллиона рублей в сутки за проживание. При этом ранее Собчак подчеркивала, что поехала в жаркую страну тратить честно заработанные деньги.

Незадолго до отдыха на Мальдивах Собчак вместе с мужем и сыном Платоном от актера Максима Виторгана отдыхала в Куршевеле. Она делилась записями, на которых можно было увидеть, как ее сын под руководством инструктора осваивает горные лыжи. Надо сказать, что у Платона Виторгана неплохо получалось кататься по горным склонам Альп.

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Тэги:

ГлюкозаКонстантин БогомоловКсения СобчакКуршевельМальдивы
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Ксения Собчак под руководством Глюкозы занялась йогой на Мальдивах
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