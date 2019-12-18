«Женское отчаяние»: Собчак высмеяла «голые» фото звезд после кадра с Лаврентьевой без белья

Возлюбленная модного писателя Александра Цыпкина взбудоражила Instagram, опубликовав на личной страничке микроблога свежий кадр пикантной фотосессии в стиле «ню». 40-летняя актриса из фильма «Юленька» решила похвастаться результатами своих многочасовых тренировок в спортивном зале, продемонстрировав отсутствие целлюлита и подтянутую фигуру перед объективом фотокамеры. В кадре Оксана Лаврентьева предстала без нижнего белья, расположившись на белых простынях.

«Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя», — отметила артистка, вызвав неоднозначную реакцию в Сети.

Супруга Цыпкина вызвала бурную реакцию у подписчиков, блеснув обнаженной натурой. К слову, муж Оксаны остался вполне доволен свежими снимками своей избранницы, заявив, что лично он не видит ничего предосудительного в том, что его возлюбленная позировала абсолютно голая.

Чего нельзя сказать о реакции Ксении Собчак. Телеведущая заметила, что наличие «обнаженных» снимков в профилях двадцатилетних девушек можно объяснить кокетливой демонстрацией потенциальных достоинств, однако после сорока — это выглядит, как «отчаянный призыв».

«Давно заметила по фоткам в Instagram, чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки», — иронизировала Ксения.

Супруга режиссера не стала пояснять, о ком именно она говорила в своем обращении. Однако новый критический пост на страничке телеведущей появился спустя несколько часов после того, как Лаврентьева показала свое «обнаженное» тело.