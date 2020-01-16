Брэдли Купер вышел в свет с новой «девушкой Джеймса Бонда»

Многие поклонники уже потеряли надежду на то, что актер вернется к Ирине Шейк.

Ирина Шейк на Новый год уехала из Нью-Йорка. Каникулы она провела на курорте с друзьями, на Коста-Рике. Там же модель отпраздновала свой день рождения.

В это время за ее дочкой присматривал отец ребенка — Брэдли Купер. Актер прогулялся по заснеженному Нью-Йорку с малышкой Леей. Голливудский актер расстался с русской моделью еще в начале лета 2019 года, но официально они об этом до сих пор не объявили.

Однако Шейк активно встречается с мужчинами. Большинство из них друзья и коллеги модели, но с одним из фотографов она стала довольна близка. А Купера до этого видели лишь на деловых встречах. Но похоже, что и он готов к новым отношениям.

Накануне 45-летний артист посетил светский раут в Беверли-Хиллз. Он пришел не один, а в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас — звезды детективного фильма «Достать ножи», а также ленты про Джеймса Бонда «Не время умирать». В обеих картинах она снялась вместе с Дэниелом Крэйгом.

Примечательно, что бывший возлюбленный Шейк не просто общался со спутницей, но и флиртовал с ней на глазах у своих коллег. «Они не стремились скрыть свое общение или убежать с мероприятия», — рассказал очевидец, пишет издание Daily Mail.

К слову, Купер знаком с обаятельной испанкой уже четыре года. Им довелось вместе сняться в картине «Парни со стволами». Отметим, что актриса ранее уже состояла в браке с актером Марком Клоте, но в 2013 году они расстались.

Напомним, что до встречи с Шейк Купер успел жениться, развестись и пережить несколько страстных романов. В течение года он был в браке с Дженнифер Эспозито. После развода артист встречался с актрисой Рене Зеллвегер — партнершей по фильму «Дело № 39». Кроме того, у него были отношения с коллегой по фильму «Слова» Зои Салданой и моделью Сьюки Уотерхаус.