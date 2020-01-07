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«А от Купера есть?»: Шейк похвасталась обилием букетов на день рождения

6 января супермодель отметила 34-летие.

«А от Купера есть?»: Шейк похвасталась обилием букетов на день рождения
Ирина Шейк/Фото: https://www.instagram.com/p/B4PJPTen74B/

Актриса и модель Ирина Шейк похвасталась обилием букетов, преподнесенных ей на День рождения. 6 января востребованная в модной индустрии уралочка отмечала 34-летие на Коста-Рике. Рядом с Ириной в праздничный день находились ее близкие подруги — светская львица Инга Рудинштейн и английский фэшн-фотограф Рована Папье.

В Stories Шейк похвасталась изобилием букетов, некоторые из которых, предположительно, были подарены ей тайными поклонниками. Всего в кадр попало 7 композиций, большая часть которых была составлена из роз. Дарители выбирали преимущественно белый цвет.

Букеты Шейк
Букеты Шейк/Фото: https://www.instagram.com/irinashayk/

Поклонники же Шейк начали гадать – есть ли среди подаренных букетов презент от бывшего супруга Ирины Брэдли Купера. Некоторые с уверенностью заявили, что некогда муж не мог оставить родственную душу без внимания. Другие же уверяли – между моделью и актером давно все кончено, а значит, ждать чего-то – как минимум, глупо.

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«А от Купера есть?»: Шейк похвасталась обилием букетов на день рождения
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