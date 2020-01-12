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Объятия и поцелуи: Купера сняли с подросшей дочкой на улице Нью-Йорка

Актер уделил время наследнице после тренировки по боксу.

Объятия и поцелуи: Купера сняли с подросшей дочкой на улице Нью-Йорка
Брэдли Купер. фото: globallookpress.com/

Брэдли Купер в одиночестве отпраздновал свое 45-летие. Актер так и не воссоединился с Ириной Шейк, хотя поклонники не оставляют надежд, что все еще изменится. Пока модель работает, звезда Голливуда часто проводит время с их общей дочкой Леей. Двухлетняя девочка живет с мамой в Нью-Йорке, но регулярно видится с отцом. Сама Шейк, по слухам, даже не разговаривает с бывшим возлюбленным, но не препятствует его общению с наследницей.

Ирина тоже отпраздновала день рождения в первых числах января. Она отправилась на Коста-Рику с друзьями. Там модель купается, загорает и веселиться. Тем временем Купера заметили папарацци на улицах Нью-Йорка. Он после тренировки по боксу решил погулять с Леей. После занятий актер не стал переодеваться, поэтому был облачен в легинсы, шорты, футболку и кроссовки. Он утеплился с помощью худи и дутой куртки.

Дочка звезды выглядела очень стильно в черном стеганом пуховике, джинсах с подворотами и сапогах и розовой шапке хулиганке. Купер нежно обнимал дочь и даже целовал ее на радость папарацци. К слову, с собой у Леи был цветной рюкзак. По всей видимости, в нем девочка носит любимые игрушки. Ей приходится постоянно оставаться то у папы, то у мамы, поэтому самые любимые куклы всегда берет с собой.

Напомним, что к Ирине приехала ее мама Ольга Шайхлисламова. Она помогает ей приглядывать за ребенком. Модель постоянно работает, но время от времени видится с друзьями. После расставания с Купером девушка стала чаще веселиться в компании подруг. Уже скоро она вернется домой, так как обычно не разлучается с дочкой на длительное время.

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Брэдли КуперЗвездные детиЗвездный стильИрина Шейк
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Объятия и поцелуи: Купера сняли с подросшей дочкой на улице Нью-Йорка
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