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Шейк в бикини телесного цвета «сверкнула» пышными ягодицами на побережье Коста-Рики

Модель проводит время в компании подруги и своего возможного возлюбленного.

Шейк в бикини телесного цвета «сверкнула» пышными ягодицами на побережье Коста-Рики
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк в прошлом году стала свободной женщиной. Она рассталась с Брэдли Купером. Теперь модель живет в отдельной квартире в Нью-Йорке со своей дочкой Леей. Она продолжает активно работать, но теперь также часто находит время на встречи с друзьями. Более того, ходят слухи, что русская красавица встречается с британским фотографом Рованом Папье. Их не раз видели вместе. Более того, модель не скрывает, что общается с ним перед сном по видеосвязи.

На отдых Ирина отправилась с подругой Ингой Рубинштейн и своим предполагаемым возлюбленным. Новый год модель отпраздновала на яхте. Теперь она предпочитает загорать на побережье Коста-Рики. Девушка много гуляет и вечерами веселиться с друзьями.

Модель уже успела продемонстрировать несколько стильных бикини. В неоновом купальнике спортивного фасона Шейк искупалась в водопаде. Она продемонстрировала стройные ноги и подтянутый рельефный пресс.

фото: instagram.com/ingarubenstein/

Также звезда не побоялась сплавиться на лодке по дикой реке с крокодилами и мангровыми лесами. На лодке Ирина предстала уже в купальнике с анималистическим принтом в виде полосок зебры. Однако самым обсуждаемым стал крохотный купальник телесного цвета. В нем модель сверкнула своими пышными ягодицами. А соломенная шляпа добавила образу грациозности.

Поклонники пришли в восторг от ее фигуры. Шейк в очередной раз доказала, что ее не зря называют самой сексуальной женщиной из России. «О Боги», «Вот это персик», «Наша красотка», «Нельзя быть такой идеальной», «Русские женщины самые сочные», «Какая ты нереальная», «Продам душу за такую фигуру», «Как Купер мог тебя потерять?», — прокомментировали пост подписчики. К слову, отдыхает Ирина без своей дочки. По всей видимости, за крохой Леей приглядывает Купер.

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Шейк в бикини телесного цвета «сверкнула» пышными ягодицами на побережье Коста-Рики
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