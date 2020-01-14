Серьезный настрой: Меган Маркл не вышла на связь с королевой Елизаветой II

Ожидалось, что жена принца Гарри присоединится к переговорам с королевской семьей по телефону из Канады.

В понедельник, 13 января, королевская семья встретилась в Норфолке, чтобы обсудить проблемы, возникшие после отказа от престола Меган Маркл и принца Гарри. СМИ сообщают, что больше всего этим решением был расстроен принц Чарльз, который щедро финансировал образ жизни младшего сына и его жены.

Ожидалось, что Меган Маркл, уехавшая в Канаду к восьмимесячному сыну Арчи, присоединится к семейному совету по телефону. Однако позже было решено отказаться от этой идеи. Принц Гарри и Меган решили, что участие Маркл в переговорах необязательно, сообщает издание Evening Standard.

Перед так называемым Сандригемским саммитом принц Гарри и принц Уильям выступили с совместным заявлением, в котором опровергли информацию СМИ, что в отказе от престола виноват супруг Кейт Миддлтон, так как затравил младшего брата с женой. Братья-принцы заявили, что подобные лживые утверждения не имеют под собой оснований и просто оскорбительны.

больше по теме Меган Маркл пришла на выручку влюбленной паре Герцог и герцогиня Сассеские проводят последние дни отпуска в США. Напоследок они решили прогуляться вместе со своим семимесячным сыном в природном парке Horth Hill Regional Park.

Ранее мы сообщали, что журналисты, активно критиковавшие Меган, уже обвинили ее в расколе королевской семьи, заявив, что герцогиня полностью контролирует принца Гарри и его решения.

А знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо даже убрал с экспозиции фигуры Меган и Гарри.