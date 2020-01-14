Принц Чарльз потратил миллионы на содержание Меган и Гарри, и он в ярости

Международные СМИ продолжают обсуждать поступок принца Гарри и Меган Маркл, отрекшихся от престола. В понедельник, 13 января, в Сандригемском дворце состоялись переговоры членов королевской семьи касательно беспрецедентного решения герцогов Сассекских. Источники издания DailyMail сообщили, что принц Чарльз глубоко разочарован и опечален происходящим.

«Для него это особенно больно, ведь принц Уэльский так много сделал для счастья своего горячо любимого сына и его американской жены, переехавшей из Канады в Великобританию», — передает инсайдер.

По данным журналистов, именно Чарльз финансировал роскошный образ жизни Гарри и Меган, масштабную перестройку Виндзорского дворца и щедро оплатил большую часть свадьбы пары в мае 2018 года, которая оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, принц Уэльский ежегодно давал младшему сыну по £ 3 млн в год из прибыли от своего 1,2-миллиардного частного поместья герцогства Корнуолл. И это намного меньше того, что достается старшему сыну, принцу Уильяму.

Перед переговорами братья-принцы выступили с заявлением, в котором опровергли информацию СМИ, что в отказе от престола виноват супруг Кейт Миддлтон, так как затравил младшего брата с женой. Принцы заявили, что подобные лживые утверждения просто оскорбительны.

После так называемого Сандригемского саммита в монаршем семействе, папарацци сфотографировали принца Филиппа, который покидал дворец в самом мрачном расположении духа.

Ранее мы сообщали, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти страны готовы оплатить половину стоимости дорогостоящей охраны принца Гарри и Меган Маркл. Забота о круглосуточной безопасности королевской четы обходится в миллион фунтов стерлингов в год и оплачивается из средств британских налогоплательщиков.

Несмотря на многочисленные сложности и нападки прессы, знаменитая пара не унывает и активно ищет новые способы заработка. По данным СМИ, в настоящее время Меган Маркл обсуждает сотрудничество с Givenchy и другими модными брендами. Стоимость сделок может достигать несколько миллионов долларов.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым они смогут выпускать модную одежду, журналы и заниматься благотворительностью.