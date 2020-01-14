За охрану Меган Маркл и принца Гарри заплатят власти Канады

После шокирующего заявления Меган Маркл и принца Гарри об отказе от королевских привилегий, судьба знаменитой пары продолжает волновать весь мир. Журналисты, весь год критиковавшие Меган, уже обвинили ее в расколе королевской семьи, заявив, что герцогиня полностью контролирует принца Гарри и его решения. А знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо даже убрал фигуры Меган и Гарри.

После беспрецедентного заявления Меган Маркл вернулась в Канаду, где ее ждет сын Арчи. Тем временем канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти страны готовы оплатить половину стоимости дорогостоящей охраны принца и его супруги. Забота о круглосуточной безопасности королевской четы обходится в миллион фунтов стерлингов в год и оплачивается из средств британских налогоплательщиков. Однако после отказа от престола и заявления Меган и Гарри, что они будут добиваться финансовой независимости, монаршему семейству Британии предстоит пересмотреть эту графу расходов.

В понедельник 13 января представители британской монархии встретились в Сандригемском дворце для проведения переговоров об отказе герцогов Сассекских от звания старших членов королевской семьи. Перед встречей принц Гарри и принц Уильям выступили с совместным заявлением, в котором опровергли информацию СМИ, что в отказе от престола виноват супруг Кейт Миддлтон, так как затравил младшего брата с женой. Принцы заявили, что подобные лживые утверждения просто оскорбительны.

Тем временем, инсайдеры издания Daily Mail утверждают, что на переговорах принц Уильям и принц Чарльз якобы высказались против того, чтобы круглосуточная охрана Меган Маркл, принца Гарри и юного принца Арчи оплачивалась из средств британских налогоплательщиков.

По данным западных СМИ, принц Гарри и Меган Маркл собираются жить в Канаде, пока американским президентом является Дональд Трамп. После следующих выборов пара планирует переехать в Лос-Анджелес, чтобы жить рядом с матерью Меган и знаменитыми голливудскими друзьями.

Несмотря на многочисленные сложности и нападки прессы, знаменитая пара не унывает и активно ищет новые способы заработка. По данным СМИ, в настоящее время Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с Givenchy и другими модными брендами. Стоимость сделок может достигать несколько миллионов долларов.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым они смогут выпускать модную одежду, журналы и заниматься благотворительностью.

Интересно, что скандал сыграл в пользу популярности королевской четы. На их Инстаграм с 8 января подписался почти миллион человек, и их количество продолжает расти. Эксперты предсказывают, что Меган и Гарри с 10,7 млн подписчиков скоро обгонят Кейт Миддлтон и принца Уильяма с 10,9 млн подписчиков.