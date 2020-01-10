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Восковые фигуры Меган и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо

Теперь рядом с фигурой королевы Елизаветы стоит только принц Филипп, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

Восковые фигуры Меган и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

После шокирующего заявления герцога и герцогини Сассекских о снятии с себя королевских полномочий Британию разрывает на части. Множество знаменитостей и экспертов высказываются за и против такого решения. Некоторые журналисты винят во всем Меган Маркл, считая, что она полностью взяла под контроль принца Гарри и диктует ему свою волю. Знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо также отреагировал на новость об отречении внука Елизаветы II от престола и убрал фигуры Меган и Гарри подальше от королевской семьи.

Представители Музея Тюссо заявили, что фигуры Меган Маркл и принца Гарри останутся экспонатами знаменитой выставки, но пока непонятно, где будет их место, сообщает издание The Sun. Так же как непонятно, где место самих Меган и Гарри в этом мире. Теперь королевское британское семейство представляют восковые фигуры королевы Елизаветы, ее супруга принца Филиппа, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл, объявив о решении снять с себя королевские полномочия, вернулась в Канаду, где ее ждет сын Арчи. А принц Гарри остался в Лондоне, чтобы обсудить это трудное решение с семьей.

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Восковые фигуры Меган и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо
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