Восковые фигуры Меган и принца Гарри убрали из Музея мадам Тюссо

Теперь рядом с фигурой королевы Елизаветы стоит только принц Филипп, а также герцог и герцогиня Кембриджские.

После шокирующего заявления герцога и герцогини Сассекских о снятии с себя королевских полномочий Британию разрывает на части. Множество знаменитостей и экспертов высказываются за и против такого решения. Некоторые журналисты винят во всем Меган Маркл, считая, что она полностью взяла под контроль принца Гарри и диктует ему свою волю. Знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо также отреагировал на новость об отречении внука Елизаветы II от престола и убрал фигуры Меган и Гарри подальше от королевской семьи.

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл официально отказались от звания членов королевской семьи Соответствующее обращение появилось в официальном Instagram четы.

Представители Музея Тюссо заявили, что фигуры Меган Маркл и принца Гарри останутся экспонатами знаменитой выставки, но пока непонятно, где будет их место, сообщает издание The Sun. Так же как непонятно, где место самих Меган и Гарри в этом мире. Теперь королевское британское семейство представляют восковые фигуры королевы Елизаветы, ее супруга принца Филиппа, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл, объявив о решении снять с себя королевские полномочия, вернулась в Канаду, где ее ждет сын Арчи. А принц Гарри остался в Лондоне, чтобы обсудить это трудное решение с семьей.