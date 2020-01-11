ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с модными брендами одежды

Жена принца Гарри уже ищет способы заработка без поддержки королевской семьи.

Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с модными брендами одежды
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Журналистам стало известно, что Меган Маркл ведет переговоры о коллаборации с люксовыми брендами модной одежды. Герцогиня Сассекская развила бурную деятельность по поиску способов заработка после отказа от королевских обязанностей и привилегий, сообщает издание Daily Mail. Источник отметил, что у Меган есть связи в фэшн-индустрии и множество влиятельных друзей в Голливуде, поэтому многие лейблы хотели бы работать с герцогиней.

По данным СМИ, сейчас Меган ведет переговоры о сотрудничестве с брендом Givenchy. Стоимость сделок может достигать миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым они смогут выпускать модную одежду, журналы и заниматься благотворительностью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякоролевские новостиМеган МарклМеган Маркл последние новостиНовости googleПринц Гарри
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с модными брендами одежды
Интересно?
Поделись с друзьями: