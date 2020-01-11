Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с модными брендами одежды

Журналистам стало известно, что Меган Маркл ведет переговоры о коллаборации с люксовыми брендами модной одежды. Герцогиня Сассекская развила бурную деятельность по поиску способов заработка после отказа от королевских обязанностей и привилегий, сообщает издание Daily Mail. Источник отметил, что у Меган есть связи в фэшн-индустрии и множество влиятельных друзей в Голливуде, поэтому многие лейблы хотели бы работать с герцогиней.

По данным СМИ, сейчас Меган ведет переговоры о сотрудничестве с брендом Givenchy. Стоимость сделок может достигать миллионов долларов.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым они смогут выпускать модную одежду, журналы и заниматься благотворительностью.