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Меган Маркл и принц Гарри хотят зарегистрировать собственный товарный знак

Королевская чета подала заявку на регистрацию знака для своего личного фонда.

Меган Маркл и принц Гарри хотят зарегистрировать собственный товарный знак
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Герцоги Сассекские подали заявку в Управление интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака для своего фонда Sussex Royal Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Меган Маркл и принц Гарри вышли из благотворительного фонда, в котором состояли вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.

Издание People сообщает, что под товарным знаком «Sussex Royal» пара сможет не только собрать деньги на благотворительность, но и издавать журналы, буклеты, а также одежду.

Интересно, что заявку герцоги Сассекские подали еще 21 июня, но обнародована она была только на прошлой неделе. Меган Маркл неоднократно демонстрировала интерес к благотворительности и хочет участвовать в крупных проектах, чтобы менять мир к лучшему.

По версии некоторых журналистов, именно для этого супруга принца Гарри обзавелась влиятельными друзьями среди американских знаменитостей, а также пригласила на свадьбу известную телеведущую Опру Уинфри и голливудского актера Джорджа Клуни с женой Амаль.

Cвадьба Меган и Гарри
Cвадьба Меган и Гарри. Фото: globallookpress

Поклонники уже мечтают о том, что в будущем увидят мерч от любимой королевской пары или одежду с их лейблом.

Тем временем, СМИ сообщили, что Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют Новый год в роскошном особняке российского олигарха на берегу океана.

К слову, в декабре в эфир телеканала ВВС вышел фильм о герцогах Кембриджских. Поклонники британской монархии пришли в восторг от искренней и позитивной пары Кейт и Уильям и тут же сравнили рождественский фильм с передачей об африканском путешествии Меган и Гарри. Причем, не в пользу последнего. Герцогов Сассекских снова раскритиковали за жалобы на свою тяжелую долю.

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Меган Маркл и принц Гарри хотят зарегистрировать собственный товарный знак
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