Трогательный кадр: Эмин искупался с годовалой дочкой Афиной на отдыхе

Эмин Агаларов — популярный певец, организатор фестиваля «Жара» и известный бизнесмен. А также он является многодетным отцом. От прошлых отношений с Аливоевой Лейлой у него есть 11-летние близнецы Али и Микаил, а еще дочь Амина. Артист принимает участие в их воспитании и регулярно проводит с ними время. Новая жена Алена Гаврилова, год назад подарила ему дочку Афину. Примечательно, что кроха родилась на свет 31 декабря.

Теперь в канун Нового года в семье Агаларова царит особая атмосфера, так как в этот день родилась не только его младшая наследница, но и мама. После минувших праздников певец отправился в отпуск с семьей. Они отдыхают на курорте, где белый песок и лазурная вода. Артист старается публиковать меньше фото, чтобы насладиться редкими моментами, которые он может провести в тишине и покое.

Однако Эмин не смог не разместить в соцсети трогательное фото с подросшей дочкой. В кадре певец запечатлен в бассейне. Он держит на руках Афину. Кроха положила руки на папино плечи. Видно, что она только вынырнула из воды. Артист при этом нежно ее целует в висок. «Любовь, любовь, любовь», — написал он. Также Агаларов показал, как крохотная ручка забирает у него солнцезащитные очки.

Поклонники не стали скрывать, что считают Эмина прекрасным папой. Они даже поинтересовались, сколько он хочет детей для полного счастья. Артист ответил, что семь и дал понять, что супруга с ним в этом плане согласна. Другие пользователи Сети просто умилились снимком. «Какой заботливый папа. Просто не налюбуюсь», «Такое ощущение что Афина сама уже держится на воде», «Эмин ты самый лучший папа на свете», «Это чудесно», — прокомментировали пост подписчики.