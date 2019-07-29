«Жара-2019»: Бузова упала на сцене, а жена Михайлова заступилась за мужа

Музыкальный фестиваль в Баку не обошелся без неприятных инцидентов.

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей на постсоветском пространстве – фестиваль «Жара», проходивший 25-28 июля в Баку, в это воскресенье благополучно завершился. За четыре дня он успел собрать на каспийском курорте Sea Breeze сотни знаменитостей и порадовать гостей и телезрителей огромным количеством популярных песен.

Всё прошло, казалось бы, идеально: погода радовала, артисты наслаждались знаменитым азербайджанским гостеприимством, а гости – возможностью увидеть вживую своих кумиров, услышать их песни и оценить наряды. И всё же маленькие инциденты, которые СМИ любят сопровождать меткой «скандал», даже на «Жаре» время от времени случались.

Портал Teleprogramma.pro выбрал самые интересные моменты фестиваля, на которые зрители обратили внимание.

Жена Стаса Михайлова вступилась за мужа

Инна Михайлова, жена певца Стаса Михайлова, всегда сопровождает мужа и во всем его поддерживает, и на фестивале в Баку, конечно, была рядом с ним. Она не смогла сдержать эмоций, когда ведущий Константин Тарасюк на красной ковровой дорожке поставил рядом Михайлова и его коллегу Григория Лепса, и задал им провокационный вопрос: «Кто круче — Лепс или Михайлов»?

Оба певца отнеслись к вопросу иронично, но Инна всё же посчитала поведение Тарасюка некорректным. Как написал потом ряд изданий, женщина устроила из-за случившегося скандал, заявив, что ведущий проявил неуважение к Стасу, и даже потребовала, чтобы того уволили.

Журналист оправдываться за свое поведение не стал, предоставив право судить, кто прав, а кто нет, своим подписчикам в Instagram.

«Уволить нельзя помиловать!» — где поставить запятую?» — написал он, и большинство читателей под его постом отметили, что Михайловы просто «зазвездились».

Инна Михайлова, в свою очередь, пояснила, что не устраивала никаких скандалов, а просто в частном разговоре высказала свое мнение. Но кто-то услышал это и решил сделать из её слов громкую новость.

«Я не присутствовала на красной дорожке, не пересекалась лично с ведущим мероприятия и не могло быть и речи о каком-то мифическом увольнении. Замечание было сказано по делу, за кадром, в личной беседе, причастному лицу, а заключалось оно в некорректности задаваемого вопроса всем проходящим по красной дорожке артистам», — написала супруга певца.

Напомним, что Михайлов и один из соучредителей «Жары» Григорий Лепс относятся к числу самых популярных российских исполнителей. Они оба собирают полные концертные залы и билеты на их концерты разлетаются как горячие пирожки.

Из-за того, что Михайлова и Лепса слушают примерно одни и те же люди, их часто сравнивают, а иногда даже путают. По мнению многих фанатов, выяснять, кто из этих двоих лучше, действительно некорректно, ведь это всё равно, что спросить ребенка о том, кого он больше любит — маму или папу.

Бузова упала во время исполнения своего хита

Если в каком-то музыкальном мероприятии принимает участие Ольга Бузова, то зрители всегда найдут хоть какую-то «изюминку» в её выступлении или закулисных событиях, связанных с ней. Так случилось и в этот раз. Во время появления на ковровой дорожке, Ольга была одета довольно элегантно — певицу в длинном платье с красным шлейфом нельзя было обвинить в излишней откровенности. «Отличилась» звезда «Дома-2» лишь на сцене, во время исполнения песни «Водица».

Специально для этого номера на сцене разлили воду. Как призналась Ольга после случившегося, она изначально опасалась, что может поскользнуться и упасть. Так и произошло, однако Бузова не растерялась и, плюхнувшись на колени, сделала вид, что так и было задумано.

Обсуждения удостоились и весьма откровенные танцы Ольги на afterparty в резиденции Эмина Агаларова в первый день фестиваля. Зрители отметили, что несмотря на свой довольно-таки молодой возраст, гибкостью и умением красиво танцевать она всё же не отличается.