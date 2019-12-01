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Папа на миллион: Эмин поздравил своих сыновей-близнецов с 11-летием

У известного артиста и предпринимателя подрастают красавцы-наследники.

Папа на миллион: Эмин поздравил своих сыновей-близнецов с 11-летием
Эмин Агаларов души не чает в своих детях. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

1 декабря известный певец и бизнесмен Эмин Агаларов поздравил своих сыновей-близнецов Али и Микаила с днем рождения. Им исполнилось по 11 лет. Многодетный отец опубликовал в Instagram видео с фотографиями мальчиков разных лет и признался в любви к ним.

«Мои мальчики, моя любовь и гордость! Не верится, что так быстро летит время!» — написал 39-летний артист.

В комментариях его поздравили со знаменательным событием певица Зара, Сергей Лазарев, Брендон Стоун и другие звезды.

Добавим, что у каждого из юных наследников компании Crocus Group имеется свой аккаунт в Instagram. Кроме мальчиков, у Эмина есть еще две дочери — Амина и Афина. Первая вместе с братьями родилась от прошлого брака музыканта, вторая — от нынешнего.

Кстати, недавно счастливый отец похвастался, что потихоньку вовлекает сыновей в семейный бизнес. Они всё чаще сопровождают отца, когда он ездит по делам, и исполняют его мелкие, но ответственные поручения.

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Папа на миллион: Эмин поздравил своих сыновей-близнецов с 11-летием
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