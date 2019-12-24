«Я – одиночка»: Дакота объяснила, почему покинула лейбл Эмина

Певица Рита Дакота в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему покинула лейбл Эмина Агаларова Zhara Music. Их сотрудничество с музыкантом продлилось всего несколько месяцев.

«Я не артист лейбла. Я – одиночка. Делаю все сама. Мне не подходят условия с лейблом, когда сто человек обслуживают десять артистов. Мне нужен был человек-партнер. Один, но который все время с тобой. Я сама делаю всю творческую работу: аранжировки, музыку. Человек, который должен быть со мной должен взять все менеджерские функции, потому что если этим займусь я, то закончится все творчество», — заявила Рита Дакота.

Как сказала исполнительница, расставание с Эмином Агаларовым прошло без скандалов и выяснения отношений. «Мы с ним друзья. Даже планируем спеть в будущем в дуэте. Он, кстати, согласился, что я не артист для лейбла. Там нужны начинающие молодые артисты. Либо те, кто приходят и им находят песни», — сказала звезда.

Дакота добавила, что она даже не отправляет свои клипы на музыкальные каналы. Ей самой звонят и просят взять ее песню. Сейчас в ее команде примерно 15 человек. Среди них трое музыкантов, звукорежиссер, пир-директор, личный помощник и еще несколько сотрудников.