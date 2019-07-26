Звездный стиль

Жена Эмина появилась на фестивале «Жара» в пудровом платье с перьями

Хозяин мероприятия на красной дорожке держал за руку свою возлюбленную.

Жена Эмина появилась на фестивале «Жара» в пудровом платье с перьями
Эмин Агаларов. фото: globallookpress.com

25 июля стартовал фестиваль «Жара» в Баку. Это масштабное мероприятие не первый год привлекает внимание общественности. На этот раз среди гостей еще больше звезд: Вера Брежнева, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Валерия, Ольга Бузова, Кети Топурия и другие известные персоны. Целый день общался с ними и следил за тем, чтобы все прошло идеально, хозяин вечера Эмин Агаларов.

Практически каждого гостя он встретил лично. На пресс-конференции артист отвечал на все вопросы и скромно улыбался, когда слышал хвалебные слова. На красной дорожке он появился не один, а в компании своей супруги Алены Гавриловой. Для торжественного случая Эмин выбрал смокинг с бабочкой, а его жена была неотразима в длинном пудровом платье с перьями. Образ девушка дополнила причудливыми сережками.

Поклонники пришли в восторг от образа Алены. «Такие красивые», «Элегантно и роскошно», «Вы такие счастливые и красивые!», «Шикарная супруга», «Потрясающее платье, а эта спинка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что многие звезды в этом году выбрали наряды белых цветов. Удалось выделиться лишь немногим — Бузова надела красное платье, а Барановская золотой комбинезон.

Напомним, что Эмин женился на новой избраннице год назад. Тогда она уже была беременна. Модель родила дочку Афину 31 декабря 2018 года. После этого ей удалось очень быстро прийти в форму. К слову, Эмин с удовольствием помогает жене заботиться о малышке. Также стоит отметить, что он остался в дружеских отношениях с бывшей супругой Алиевой Лейлой, которая подарила ему троих детей: Али, Микаила и Амину.

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Алена Гавриловазвездный стильФестиваль "Жара" в БакуЭмин Агаларов

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Жена Эмина появилась на фестивале «Жара» в пудровом платье с перьями
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