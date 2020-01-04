«Божественно красива»: 34-летняя Боярская отказалась от макияжа в отпуске

Елизавета Боярская одна из самых элегантных российских знаменитостей. Ко всему прочему, она не любит говорить и личной жизни, а также выставлять пикантные фото в бикини. На первое место девушка ставит семью. Она состоит в браке с Максимом Матвеевым. Влюбленные воспитывают двоих детей: семилетнего Андрея и годовалого Григория. Сама артистка свое 34-летие отпраздновала в кафе в Санкт-Петербурге и собиралась приготовить много вкусных блюд на Новый год.

Как выяснилось, на новогодние каникулы Боярская с семьей уехала на море. Обычно ей редко удается побыть с близкими в жарких странах, но девушка мечтает исправить эту несправедливость. На новом фото она предстала без укладки и макияжа. Актриса склонилась над камерой в цветном топе на фоне побережья. Она не побоялась показать свою природную красоту.

«Океан, солнце, муж, дети. Новый год. Не верю я, конечно, во все эти „как год встретишь, так и проведёшь“, но если хотя бы немного будет похоже, будет круто!», — отметила Елизавета.

Поклонники восхитились ее естественной красотой. Одни одарили знаменитость комплиментами, а другие поздравили ее наступившим Новым годом. «Лиза красотка, больше отдыхайте семьёй», «Хорошего отдыха! Копите силы для новых свершений!», «Просто нет слов, очень шикарная, и красивая», «Обаяшка вы наша», «Лиза!! Классно как!», «Вы очаровательны! Божественно красива», «И пусть мир подождет», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что в декабре Матвеев активно тренировался в спортзале, чтобы быть в форме. Супруга над ним подшучивала прямо в соцсети. Она рекомендовала ему заранее отработать место не только для оливье, но и других блюд. Однако актер находится в такой хорошей форме, что сложно представить, чтобы пара салатов испортили бы ему подтянутый пресс.