«Моя крепость, мой тыл»: Боярская отметила 34-летие в компании мужа и друзей

Свой день рождения актриса праздновала еще 20 декабря. По этому случаю Елизавета устроила вечеринку.

Еще 20 декабря Елизавета Боярская отпраздновала день рождения. Младшей наследнице народного артиста РСФСР Михаила Боярского исполнилось 34 года. По этому случаю возлюбленная Максима Матвеева устроила вечеринку в одном из кафе Санкт-Петербурга. Свежим фотоотчетом с мероприятия знаменитость поделилась на личной страничке в Instagram, поблагодарив всех друзей и коллег по творческой сцене за поздравления и подарки.

«Несколько дней подряд получала поздравления: от подписчиков в ленте, смс от друзей, звонки от родственников! Какое же это счастье! Я безгранично всем благодарна за добрые слова и ваше внимание», — отметила именинница.

На празднике в кафе присутствовали только взрослые. Своих детей — семилетнего Андрея и годовалого Григория — актриса оставила дома. В одном из интервью Елизавета призналась, что по традиции все дни рождения в семье они отмечают ночью, поднимая бокалы в честь именинника.

«Моя крепость, мой тыл, моя радость, моя любовь», — отметила Боярская, обращаясь к друзьям.

Елизавета не стала скрывать: она была искренне рада тому обстоятельству, что ее муж Максим Матвеев побывал на «типичной» питерской посиделке.