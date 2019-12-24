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«Моя крепость, мой тыл»: Боярская отметила 34-летие в компании мужа и друзей

Свой день рождения актриса праздновала еще 20 декабря. По этому случаю Елизавета устроила вечеринку.

«Моя крепость, мой тыл»: Боярская отметила 34-летие в компании мужа и друзей
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

Еще 20 декабря Елизавета Боярская отпраздновала день рождения. Младшей наследнице народного артиста РСФСР Михаила Боярского исполнилось 34 года. По этому случаю возлюбленная Максима Матвеева устроила вечеринку в одном из кафе Санкт-Петербурга. Свежим фотоотчетом с мероприятия знаменитость поделилась на личной страничке в Instagram, поблагодарив всех друзей и коллег по творческой сцене за поздравления и подарки.

«Несколько дней подряд получала поздравления: от подписчиков в ленте, смс от друзей, звонки от родственников! Какое же это счастье! Я безгранично всем благодарна за добрые слова и ваше внимание», — отметила именинница.

Актриса Елизавета Боярская
Елизавета Боярская отпраздновала день рождения в компании мужа и друзей (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

На празднике в кафе присутствовали только взрослые. Своих детей — семилетнего Андрея и годовалого Григория — актриса оставила дома. В одном из интервью Елизавета призналась, что по традиции все дни рождения в семье они отмечают ночью, поднимая бокалы в честь именинника.

Актриса Елизавета Боярская
На вечеринке присутствовали только взрослые. Детей актриса оставила дома (Фото: Instagram.com/lizavetabo)

«Моя крепость, мой тыл, моя радость, моя любовь», — отметила Боярская, обращаясь к друзьям.

Елизавета не стала скрывать: она была искренне рада тому обстоятельству, что ее муж Максим Матвеев побывал на «типичной» питерской посиделке.

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Тэги:

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«Моя крепость, мой тыл»: Боярская отметила 34-летие в компании мужа и друзей
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