«Раньше она была немного другой»: Борисова подружилась в Таиланде с трансвеститом

Телеведущая Дана Борисова с проблемами, но долетела до Таиланда. В своем Instagram женщина сообщила, что опоздала на самолет и пропустила целых два рейса. Звезда улетела только с третьей попытки, и это был бизнес-класс, что заставило ее солидно потратиться.

Приземлившись в Бангкоке, Дана первым делом сфотографировалась с местной достопримечательностью. Но не той, что можно найти в путеводителях для туристов, а той, которая часто фигурирует в русских анекдотах про эту страну. Борисова зашла в ресторан, где сразу познакомилась с женщиной, которая, вполне вероятно, раньше могла быть мужчиной. Снимок с новой знакомой блондинка выложила в Сеть в доказательство того, что она добралась до места назначения.

«Я в Бангоке сразу подцепила подозрительную подружку, что-то мне подсказывает, что раньше она была немного другой», — подписала фото российская звезда, устроив опрос среди подписчиков — мужчина это или женщина.

Далее Борисова сняла множество «сториз» о том, как добиралась в отель, и какой шикарный номер с выходом на пляж ей там достался. Звезда постоянно отмечает, что заблокирована в социальных сетях у своей дочки, которую забрал отец, поэтому просит всех, кто не попал в бан, передать Полине, что с мамой все хорошо.

Добавим, что Дана поехала в Таиланд якобы отдыхать, но это та самая страна, где она два года назад лечилась от наркозависимости. Тогда ее реабилитацию частично оплатил Первый канал. Не исключено, что и сейчас ведущая, которой очень нужна работа, договорилась с телевизионщиками о новом проекте, связанном с ее здоровьем.