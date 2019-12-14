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Андрей Малахов несколько лет назад силой заставил Дану Борисову поехать на Самуи

Телеведущий первым пришел на помощь своей подруге, которая боролась с наркотической зависимостью.

Андрей Малахов несколько лет назад силой заставил Дану Борисову поехать на Самуи
Борисова благодарна Малахову за помощь/http://globallookpress.com/

Телеведущая Дана Борисова, которая в скором времени выпустит книгу «Жизнь под кайфом», где расскажет о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью, раскрыла в Instagram некоторые секреты издания. По ее словам, первым ей на помощь в трудную минуту пришел ее близкий друг, телеведущий Андрей Малахов.

«Кстати, открою секрет. Моя «Жизнь под кайфом» начнется с того, что Андрей ночью приезжает ко мне в квартиру. И силой отправляет меня на Самуи», — заявила Дана Борисова, которая часто приходит на эфиры Малахова и всегда поддерживает своего друга.

Также бывшая ведущая популярной программы «Армейский магазин» поблагодарила еще одного своего друга Никиту Лушникова. Он также оказал ей огромную помощь в реабилитации на острове. «Спасибо в мелочах. Я всегда знаю, что вы верите в меня и оберегаете», — сказала Дана Борисова.

Отметим, что сейчас все наркотические проблемы в жизни Даны Борисовой позади. Она ведет здоровый образ жизни. Причем даже помогает другим наркозависимым побороть пагубное пристрастие.

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Тэги:

Андрей МалаховДана БорисоваКнига "Жизнь под кайфом"Никита ЛушниковСамуи
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Андрей Малахов несколько лет назад силой заставил Дану Борисову поехать на Самуи
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