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«Если сорвусь, то снова окажусь на дне»: Борисова не отрицает пагубную зависимость

Телеведущая настаивает на том, что вот уже два с половиной года она не принимает запрещенных препаратов.

«Если сорвусь, то снова окажусь на дне»: Борисова не отрицает пагубную зависимость
Дана Борисова (Фото: Globallookpress.com)

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что у нее якобы случился рецидив. По словам знаменитости, она уже два с половиной года не принимает запрещенных препаратов, стараясь вести здоровый образ жизни. При этом девушка подметила, что в том случае, если бы она действительно «сорвалась», то, скорее всего, вновь оказалась бы на дне, сведя на нет все старания и результаты после курса реабилитации в Таиланде.

Телеведущая утверждает, что не так давно она беседовала с Андреем Малаховым. Супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой предлагал Дане принять участие в новом выпуске ток-шоу «Прямой эфир», сдав все необходимые контрольные тесты. Знаменитость призналась, что готова сдать анализы для того, чтобы подтвердить беспочвенность слухов. Дана не стала отрицать: она страдает хроническим заболеванием, с которым ей придется прожить до конца своих дней — это зависимость к алкоголю и наркотическим веществам. Телеведущая добавила, что принимает все как данность, не обижаясь на критические замечания в свой адрес со стороны посторонних людей.

«Я чиста два с половиной года. Я готова пройти любой тест. Мне даже Андрей Малахов звонил, приглашал на эфир. Я уже написала, что согласна сдать анализы. Меня эти подозрения не обижают. У меня принятие болезни идет полнейшее. Я не отрицаю, что есть заболевание, если сорвусь один раз, то снова окажусь на дне. Я никого не обманываю, и стыдиться мне нечего», — отметила Борисова.

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«Если сорвусь, то снова окажусь на дне»: Борисова не отрицает пагубную зависимость
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