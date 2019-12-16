«Если сорвусь, то снова окажусь на дне»: Борисова не отрицает пагубную зависимость

Телеведущая настаивает на том, что вот уже два с половиной года она не принимает запрещенных препаратов.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дана Борисова прокомментировала слухи о том, что у нее якобы случился рецидив. По словам знаменитости, она уже два с половиной года не принимает запрещенных препаратов, стараясь вести здоровый образ жизни. При этом девушка подметила, что в том случае, если бы она действительно «сорвалась», то, скорее всего, вновь оказалась бы на дне, сведя на нет все старания и результаты после курса реабилитации в Таиланде.

Телеведущая утверждает, что не так давно она беседовала с Андреем Малаховым. Супруг бизнесвумен Натальи Шкулевой предлагал Дане принять участие в новом выпуске ток-шоу «Прямой эфир», сдав все необходимые контрольные тесты. Знаменитость призналась, что готова сдать анализы для того, чтобы подтвердить беспочвенность слухов. Дана не стала отрицать: она страдает хроническим заболеванием, с которым ей придется прожить до конца своих дней — это зависимость к алкоголю и наркотическим веществам. Телеведущая добавила, что принимает все как данность, не обижаясь на критические замечания в свой адрес со стороны посторонних людей.