Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»

На днях имя Даны Борисовой вновь оказалось на первых полосах СМИ: в ее квартире произошел скандал.

На днях имя Даны Борисовой вновь оказалось на первых полосах СМИ: в ее квартире произошел скандал.

Скандально известная телеведущая поссорилась с 12-летней дочерью Полиной. В результате девочку увезла «скорая», а на месте происшествия оказался отец ребенка – бывший бойфренд Даны – и наряд полицейских.

Как комментируют инцидент сама ведущая и ее знакомые – друзья и те, с кем у Даны случались конфликты?

Алена Кравец, светская львица: «Бывших наркоманов не бывает»

«Я думаю, у Даны давно уже срыв на самом деле. Если учитывать, что она постоянно ко мне цепляется… Странное очень поведение, я считаю. Мы с ней не настолько близко знакомы, чтобы постоянно комментировать жизнь друг друга. То есть человек очень неуравновешенный. Не зря говорят, что бывших наркоманов не бывает».

Алена подчеркнула, что с дочкой у Даны давно уже напряженные отношения, и об этом все знают:

«Я знаю от людей, которые с Даной общаются, дружат, — тяжко у них там. Ну не умеет она выстраивать отношения с дочерью. Я слышала, там и дочка позволяет себе избить мать. И Дана девочку может ударить. Я считаю, это просто какая-то распущенность, разве можно распускать руки?

У нас с Даной дочери одного возраста, поэтому мне так странно это все… Мне даже в голову не может прийти, чтобы моя дочь кого-то из близких или меня ударила. Мы воспитываем ее в строгих правилах и всегда говорим, что нужно стараться словами решать все конфликты, а не кулаками».

Дана Борисова: «Полина порезала мои вещи»

«За последние 5 лет отношения у нас с дочкой сильно ухудшились. Начать с того, что она порезала мою желтую шелковую блузку и шарфик…».

Дана пояснила Teleprogramma.pro, что она отдала много ненужной одежды своему отцу и сводной сестре, а Полина решила, что и ее вещи мама тоже отдала родственникам. Это возмутило девочку, она схватила ножницы и уничтожила любимые вещи Борисовой.

«Потом Полина намочила водой книгу, которую я пишу и которую мне нужно сдать до этих выходных, — продолжила Дана. — Я пишу от руки, в тетрадку, и вот все там вымокло так, что читать нельзя. Полина, видимо, испугалась того, что сделала, и просто выкинула эту тетрадку. Представляете? И при этом я все равно не кричу на нее, молчу, просто с ней не разговариваю, потому что сил уже нет».

Дочка забрала собаку – «самое близкое существо» для Даны

— Что произошло потом? Судя по всему, конфликт все-таки вышел за рамки бойкота…

«Явился ее папаша с двумя ментами, — рассказала Дана. — И при ней назвал меня «наркоманкой недоделанной». И согласился взять Полину к себе на 5 дней. Я только не понимаю – я же пыталась с ним нормально об этом договориться, неужели надо было полицию приводить? Видимо, Полина ему позвонила, пожаловалась…».

Полина жаловалась, что мать ударила ее по голове, но, поскольку никаких следов ударов медики не обнаружили, доказать это невозможно.

А еще Дану Борисову сильно задел тот факт, что дочка, уходя с отцом, забрала любимую собачку Даны по кличке Мишель. Потом все же девочка вернула собачку, но предупредила, что вечером все равно ее заберет:

«И я закрыла двери на все замки и решила: ни за что не отдам Мишель! Это самое близкое для меня существо. И все, Полина ушла и больше не звонила. Уборщице я сказала – никого не впускать и не выпускать, делать вид, что никого нет дома».

«По дочке не скучаю!»

На наш вопрос – скучает ли она по дочке, Дана решительно ответила:

«Не скучаю! Наверное, буду скучать, когда пройдет неделя или 10 дней. Но пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойно писала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Не скучаю!».

Дана предположила, что дочка может ревновать ее к собаке, а потом добавила:

«Может быть, она сильно забалованная. Привезла ее в Крым, а она говорит – не хочу в эту помойку, хочу за границу, в Нью-Йорк, в Лондон! Понимаете, хорошее не ценит совершенно. Поэтому – не скучаю. Сейчас вот хочу поскорее дописать книгу…».

«Я алкоголичка и наркоманка»

Отвечая на вопрос, готова ли Дана сдать тесты на употребление запрещенных препаратов, ведущая ответила:

«Я чиста, я чиста два с половиной года! Я готова сдать какие угодно тесты. Меня не обижают даже такие разговоры, потому что у меня полное принятие болезни, я не отрицаю, что я по жизни алкоголичка и наркоманка. У меня заболевание хроническое, смертельное, пожизненное и рецидивирующее. Если я один раз сорвусь – то я возвращаюсь на это же дно. Так что по сути люди правы, когда такое говорят. Но я живу два с половиной года чистой жизнью, и мне стыдиться своей жизни нечего».

Прохор Шаляпин: «Дана – сама еще ребенок, но я не думаю, что у нее срыв»

Известный певец Прохор Шаляпин прокомментировал конфликт между Даной и ее дочерью так:

«Честно говоря, я считаю, что Полина – уже достаточно взрослая девочка, и ругаться как-то странно. А вообще всех по-разному воспитывают. Меня мама в детстве пугала, если я не слушался – «в детский дом сдам». Очень быстро, знаете, приводило в чувство.

А так – у меня своих детей нет, и за чужими детьми мне дважды неинтересно следить. Я к детям вообще не испытываю интереса».

Мы спросили Прохора — почему Дана, по его мнению, позволяет своей дочке так себя с ней вести – может быть, из-за своей чрезмерной доброты?

«Я думаю, что Дана – сама еще ребенок, — ответил певец. — Ее иногда тоже надо как следует розгами отхлестать. Она еще сама не выросла, вечно в каком-то детстве находится, от этого все проблемы».

«Не думаю, что у нее срыв, она держит себя в руках»

На наш вопрос – как он считает, сорвалась ли Борисова? – Прохор ответил:

«Не думаю, что у нее срыв. Судя по ее фотографиям, Дана держит себя в руках. Она далеко не глупый человек и хорошо понимает: если она сейчас начнет все заново, то это просто смерть! Она просто не выживет уже. Поэтому я не думаю, что она взялась за старое. Нет, это не так.

Мы все эмоциональные. И я в том числе – мне и не надо ничего употреблять, чтобы поругаться, если у меня плохое настроение. Так что не надо ее клеймить, она талантливый человек, надо пожелать ей удачи, счастья, но просто она сама еще немножечко ребенок, ведет себя иногда, как подросток, хотя, повторю, очень неглупая».

А как вы считаете – Дана Борисова снова встала на скользкую дорожку или все дело в излишней эмоциональности творческого человека?