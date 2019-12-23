«Самуи она не заслужила!»: Борисова отказалась брать дочь в Таиланд

Телеведущая Дана Борисова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что летит на остров Самуи без своей дочери, двенадцатилетней Полины Аксеновой. «Самуи она не заслужила! У меня уже все продумано. Уезжаю 24 декабря на три недели. Но не лечиться, как все считают, а отдыхать. Не вижу в этом ничего плохого», — сказала Дана Борисова.

Как отметила звезда, сейчас ее дочь живет с отцом. При этом после инцидента с собакой, которую забрала дочь после их ссоры, она сменила в квартире все замки. Теперь Полина Аксенова при всем желании в квартиру не попадает.

«Я ее по голове айфоном не била. Мне слишком дорог айфон. Никаких срывов у меня не было. Просто сказала дочери, что отдам в детский дом все ее вещи, которые на полу валялись. После этого она порезала ножницами мою блузку и шарф», — сказала Дана Борисова.

Как отметила ведущая, последний год Полина жила с ней. Сейчас, как она считает, нет ничего плохого, если девочка поживет с отцом. Дочь, как она выразилась, своему бывшему супругу она не сплавляет.