41-летней Климовой нарастили локоны до пояса ради роли Шахерезады

В новогодней сказке «1001 ночь» телеканала НТВ экс-супруга Гелы Месхи снялась вместе с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым, «Золотым голосом России» Николаем Басковым, Александром Малининым, певицей Жасмин, Валерией, Денисом Клявером, Димой Биланом и другими артистами. Екатерина Климова не стала скрывать, что она была рада повидаться с бывшим супругом Примадонны отечественного шоу-бизнеса, с которым она уже снималась в фильме «Любовь в большом городе — 3».

«Время над тобой не властно», — подметил Киркоров, увидев Екатерину на съемочной площадке.

Ради роли Шахерезады экс-супруге Гелы Месхи нарастили локоны до пояса. Сама актриса предпочитает прическу каре. Длинные волосы знаменитости стилисты уложили легкими волнами, придав им объем. В качестве аксессуара для Екатерины подобрали шифоновой платок, который был закреплен к локонам артистки. Кроме того, костюмеры подобрали для Климовой восточный наряд, состоящий из длинной юбки в пол и украшенного вышивкой топа-бюстье лазурного оттенка.

Напомним, что ранее актриса впервые прокомментировала свой развод с мужем Гелой Месхи, заявив, что слишком мало времени уделяла возлюбленному из-за плотного съемочного графика и частых гастролей. Кроме того, Екатерина подметила, что как маме четверых детей ей нужно было думать и о своих наследниках. По этой причине она не могла сопровождать супруга в поездках и киноэкспедициях.