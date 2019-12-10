Звездный стиль

«Умеет себя грамотно подать»: бьюти-блогер похвалила Климову за образ с кедами

Эксперт в сфере стиля Лилиана Мамотина сделала комплимент 41-летней актрисе, заметив, что Екатерину нельзя «упрекнуть в гонке за молодостью» там, где речь заходит о ее гардеробе.

«Умеет себя грамотно подать»: бьюти-блогер похвалила Климову за образ с кедами
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что Екатерина Климова одна воспитывает четверых детей. От первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, актриса родила дочь Елизавету. В этом году девочка оканчивает одиннадцатый класс. 17-летняя наследница артистки планирует связать свою жизнь с журналистикой, а не с кино. В семье также подрастают дети от Игоря Петренко, который стал вторым мужем Екатерины, — тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней. В браке с Гелой Месхи у Климовой появилась младшая дочь — четырехлетняя Белла не скрывает, что ей хотелось бы пойти в школу, однако пока кроха остается на попечение опытной няни в тех случаях, если ее звездной маме нужно отправиться на гастроли.

В недавней студийной фотосессии экс-супруга Игоря Петренко предстала в простом белом свитере, черных зауженных джинсах и кедах с белой массивной платформой и шнурками. В интервью Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина прокомментировала стиль знаменитости, уточнив, что Екатерину нельзя «упрекнуть в гонке за молодостью» там, где речь заходит о ее гардеробе.

По словам эксперта в сфере стиля, она детально изучила свежие снимки Климовой на ее личной страничке в Instagram, заметив при этом, что актриса обладает тонким вкусом. На ковровых дорожках она появляется исключительно в женственных и элегантных нарядах, на отдыхе отдает предпочтение романтическим образам, а в повседневной жизни выбирает комфортную и практичную одежду, полагает Мамотина.

«Екатерина — женщина, которая умеет себя грамотно подать… Нельзя говорить, что после 40 лет женщина не имеет права носить джинсы и кеды… Имеет. Тем более, что современные тренды диктуют уличный стиль, который подразумевает кеды, кроссовки и прочие атрибуты комфортного гардероба», — добавила Лилиана.

Бьюти-блогер похвалила Климову за выбранный образ для фотосессии, добавив, что артистка «не прогадала» с кедами, которые удачно вписались в общую концепцию.

«Если не переусердствовать, то можно создать «молодой» образ, который не идет в разрез с биологическим возрастом. Ну, например, если бы Климова обула какие-то супермодные кроссовки на громоздкой подошве, то тут ее можно было бы упрекнуть в гонке за молодостью. Потому что такие вещи вызывают дисгармонию. В данном случае одежда Екатерины играет ей на руку», — добавила эксперт в сфере стиля.

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«Умеет себя грамотно подать»: бьюти-блогер похвалила Климову за образ с кедами
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