Филипп Киркоров привел семью на шоу «Модный приговор»

В новогоднем выпуске героями программы «Модный приговор» на Первом канале стало многочисленное семейство Филиппа Киркорова. Популярный певец привел в студию своего папу, дядю и тетю, чтобы их переодели и преобразили к празднику.

Работа стилистам «Модного приговора» предстояла масштабная, однако они с трудной задачей справились. Когда на сцене студии появились трое близких родственников Киркорова, переодетых по последней моде, сам король российской эстрады на мгновение лишился дара речи и в восхищении замер.

Филипп Киркоров привел на «Модный приговор» детей Аллу-Викторию и Мартина-Кристина, чтобы ребятишки тоже поддержали решившегося на модные перемены дедушку Бедроса.

Стоит отметить, что сам Филипп отнюдь не всегда следит за модой и зачастую игнорирует даже дресс-коды популярных мероприятий. 25 декабря прошла премьера фильма Федора Бондарчука «Вторжение», согласно дресс-коду, гости вечеринки должны были явиться в черном, но для Филиппа Киркорова и Константина Богомолова закон не писан, мужчины пришли в белом и красном.

Новогодний выпуск «Модного приговора» выйдет в эфир 31 декабря в 9.55.